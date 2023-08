Lo que necesitas saber: La ciudad de Nueva York se enfrenta a una crisis migratoria y de vivienda, donde las personas que buscan asilo en Estados Unidos abarrotan los hoteles mientras que una nueva reforma a Airbnb prohibe ofertar estancias a corto plazo.

Ante el constante flujo migratorio, las autoridades de la ‘Gran Manzana’ han convertido algunos hoteles de la ciudad de Nueva York en refugios para las personas migrantes que llegan a Estados Unidos en busca de asilo.

Edificios como el histórico Hotel Roosevelt o el Holiday Inn de NYC —que ostenta el título de ser el más grande del mundo de esta cadena— reabrieron sus puertas después de la pandemia para albergar a miles de migrantes.

Foto: Getty Images

Eric Adams: El hombre detrás de las negociaciones

Vale la pena recordar que el Holiday Inn de Nueva York cerró sus puertas en dos ocasiones e incluso se declaró en quiebra durante la pandemia. Fue entonces cuando la oficina de Eric Adams presentó una solución que prometía “matar dos pájaros de un tiro”.

Con el fin de rescatar al hotel y de paso solucionar la crisis migratoria, el alcalde propuso alquilar las 492 habitaciones para alojar a poco más de 15 mil migrantes.

Por si fuera poco, el gobierno de Nueva York no pagó 110 sino 190 dólares por noche. Una cifra bastante superior a la que el hotel maneja habitualmente y que al final resultó en un acuerdo de 10.5 millones de dólares.

Foto: Reuters

Una situación similar se vivió en el Hotel Roosevelt que reabrió sus puertas y reservó 150 habitaciones para familias migrantes que llegan a Estados Unidos con menores de edad. De acuerdo con informes oficiales, la ciudad paga aquí hasta 200 dólares por noche para mantener el trato.

Sin embargo, estos son apenas dos de los 140 acuerdos que tiene el gobierno de la ciudad de Nueva York con las cadenas hoteleras que van desde lugares más austeros hasta lujosos edificios donde incluso a nosotros nos gustaría hospedarnos.

Nueva York gasta millones de dólares al día en hoteles

Cabe señalar que aunque el ingenioso movimiento de Eric Adams logró contener la crisis migratoria, la situación podría complicarse a medida que Greg Abbott siga con el envío de autobuses desde Texas a las llamadas ‘Ciudades Santuario’.

Así fue la llegada del noveno autobús con migrantes a Los Ángeles

Las estimaciones de la propia oficina de Eric Adams apuntan a que en cuestión de dos años —para ser más precisos entre abril de 2022 y julio de 2024— la ciudad de Nueva York habrá gastado 4 mil millones de dólares para dar asilo a las y los migrantes.

Foto: AFP

Las complicaciones van más allá de si hay lugar o no para las personas migrantes pues para solventar los gastos, Eric Adams advirtió que planea recortar servicios que van desde las comidas para los adultos mayores hasta los programas de reinserción social.

En este sentido, existe la posibilidad de que las nuevas reformas incrementen la polarización entre las personas y que por ende, veamos en las calles el famoso discurso anti-migrantes del Partido Republicano que tomó un mayor impulso desde que Donald Trump llegó a la Casa Blanca.

Ante la falta de hoteles Airbnb era la mejor opción. Hasta ahora…

Con los hoteles llenos de migrantes Airbnb se convirtió en una alternativa asequible para las y los turistas que visitan Nueva York. Sin embargo, una nueva medida por parte de la ciudad obligó a la compañía a ofertar sus apartamentos únicamente para estancias de más de un mes.

De acuerdo con el Wall Street Journal, la modificación —que llegó en plena crisis de vivienda— va a golpear gacho tanto al sector turístico como a los bolsillos de miles de residentes que dependen de compartir sus casas para llegar a fin de mes.

Foto: Airbnb

No obstante, la prohibición no es taaaaan estricta como parece pues aún puedes alquilar una vivienda a corto plazo siempre y cuando esté presente el anfitrión y no sean más de dos personas.

La norma entrará en vigor a partir del próximo cinco de septiembre y por eso te pedimos tomar muchas precauciones si es que planeas un viaje a la ‘Gran Manzana’.

