Lo que necesitas saber: El grupo de presuntos ladrones utilizó el mismo modus-operandi que hemos visto en otros robos masivos de tiendas como Nordstrom o Yves Saint Laurent.

Un grupo de presuntos ladrones se dio a la fuga con aproximadamente 500 mil dólares en anillos y cadenas tras saquear una joyería de Pasadena a plena luz del día.

El atraco ocurrió en la tienda Jewels on Lake ubicada en la cuadra 400 de Lake Avenue y de acuerdo con testigos —entre ellos el dueño del lugar— todo ocurrió en cuestión de minutos.

“Tan pronto como abrí la puerta, me rociaron gas pimienta en el ojo, la garganta y la boca (…) No pude ver nada. Entonces pude oír que estaban aplastando y agarrando” Sam Babikian, propietario de la joyería de Pasadena

Tres hombres enmascarados se encargaron de vaciar la joyería en Pasadena

De acuerdo con las versiones oficiales, los presuntos ladrones son tres sujetos que llegaron a la joyería de Pasadena con un martillo y gas pimienta. Los sospechosos no cargaban armas, no realizaron ningún disparo y aún así, se salieron con la suya.

Foto: KTLA

“La mayoría de las vitrinas están vacías. Eso duele. Sin embargo, estoy muy agradecido de que no me hicieran daño. Gracias a Dios que no me pasó nada y sigo vivo”, señaló Sam Babikian sobre el robo a la joyería de Pasadena.

Cabe señalar que Sam Babikian forma parte de la comunidad de Pasadena desde hace 50 años y asegura que esta es la primera vez que sufre un robo en su tienda.

Este tipo de robos ya es tendencia en California

Durante las últimas semanas hemos visto muchas noticias sobre este tipo de robos donde un grupo de personas entra a alguna tienda de lujo con martillos para romper las vitrinas y escapar con los productos.

Saquean el Westfield Topanga Nordstrom en California.



California está más cerca del tercermundismo que de sociedades en desarrollo, todo gracias a las políticas de izquierda que han destrozado la civilización y premia a los delincuentes. pic.twitter.com/1IePYg3k0D — Emmanuel Rincón (@EmmaRincon) August 13, 2023

Tiendas como Yves Saint Laurent, Versace y Nordstrom han perdido miles de dólares en cuestión de minutos y aunque las autoridades ya implementaron un equipo interagencial que ya logró la detención de 11 sospechosos, lo cierto es que la situación ya es preocupante.

De hecho, algunos dueños de centros comerciales como el de Glendale ofrecen hasta 50 mil dólares para quien dé información que lleve al arresto de más personas involucradas con los robos masivos en Los Ángeles.

