Ante la amenaza de Donald Trump de aplicar más aranceles a los productos que Rusia venda a Estados Unidos (y otros países), el gobierno de Vladimir Putin aplica el clásico “si ya saben cómo es, pa’ qué le hacen caso”.

Que no hay nada nuevo en lo que dice Trump…

De acuerdo con el portavoz del gobierno de Rusia, Dmitri Peskov, no hay novedad en lo que recientemente Donald Trump amenazó con hacer si Putin no le pone fin a la guerra con Ucrania… no se ven “nuevos elementos” en las sanciones, dice el funcionario ruso.

“Le gustan estos métodos, al menos le gustaban durante su primera presidencia”, agregó Pekov… como pidiéndole al mundo que no haga mucho caso de las amenazas de Trump. Basta con hacer memoria de lo que pasó durante su primer periodo, para saber que así es… pero no pasa de hacer ruido en el discurso.

Lo anterior no quiere decir que Rusia tomará siempre “de a loco” a Donald Trump. Según Dmitri Peskov, el gobierno de Putin seguirá teniendo bien checados todos los movimientos del presidente de Estados Unidos… ya, si ven algo fuera de lo usual, habrá respuesta.

Gobierno de Rusia mejor ofrece diálogo

Pues bueeeeeno, ahí cuando Donald Trump se quiera poner serio, que le eche una llamada a Vladimir Putin: “Seguimos dispuestos al diálogo, como ha dicho en repetidas ocasiones el presidente Putin, al diálogo en pie de igualdad, al diálogo mutuamente respetuoso”.

Ayer, Donald Trump amenazó con imponer aranceles a los productos de Rusia, si Vlademir Putin no acepta acabar con la guerra en Ucrania. Además de aranceles, según, habría otras sanciones económicas de parte de Estados Unidos y otros países… cosa que, como se puede ver, no apantalló mucho a los del Kremlin.

