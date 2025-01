Lo que necesitas saber: Las autoridades sanitarias de Estados Unidos anunciaron que prohibirán el colorante rojo número 3.

¿Ya vieron algo sobre esto en redes sociales? Si aún no se han enterado, las autoridades de Estados Unidos dieron a conocer que prohibirán el uso del colorante artificial rojo en alimentos y medicamentos, por lo que acá les queremos contar todo el chisme, principalmente la decisión de esta drástica decisión.

Estados Unidos prohibirá el colorante rojo

¡No les estamos mintiendo! Fue la mismísima Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés), la que informó en su página oficial que se prohibirá el uso del colorante artificial rojo en alimentos y medicamentos.

Pero no cualquier colorante rojo. Las autoridades sanitarias estadounidenses ya no permitirán que se utilice el colorante artificial rojo número 3, el cual se encuentra principalmente en dulces y medicinas para la tos.

Foto ilustrativa: Pexels // La FDA dice que el colorante rojo número 3 está vinculado al cáncer.

Así lo anunció esta dependencia: “La FDA está revocando la autorización para el uso de FD&C Red No. 3 (el colorante rojo) como una cuestión de ley, con base en la Cláusula Delaney de la Ley Federal de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos (Ley FD&C)”.

¿A partir de cuándo? Este colorante ya no podrá ser utilizado en alimentos a partir del 15 de enero de 2027 y a partir del 18 de enero de 2028 en medicamentos, por lo que tendrán hasta estas dos fechas las compañías para reformular sus productos.

¿Por qué se prohibirá su uso?

La FDA no permitirá el uso del colorante rojo en alimentos y medicamentos porque está vinculado al cáncer.

¡OJO! Los expertos aseguran que aunque esta sustancia no provoca como tal esta enfermedad en los humanos, al sí hacerlo en las ratas, prefieren no permitir su uso.

Esto gracias a la Cláusula Delaney, la cual señala que se debe prohibir en Estados Unidos cualquier sustancia que cause cáncer en humanos o animales.

Foto ilustrativa: Pexels // El colorante rojo número 3 se utiliza principalmente en alimentos y medicamentos.

“La FDA está modificando sus regulaciones de aditivos colorantes para ya no permitir el uso de FD&C Red No. 3 en alimentos y medicamentos ingeridos en respuesta a una petición de aditivos colorantes de 2022. La petición solicitó a la agencia que revisara si se aplicaba la Cláusula Delaney y citó, entre otros datos e información, dos estudios que mostraron cáncer en ratas macho de laboratorio expuestas a altos niveles de FD&C Red No. 3 debido a un mecanismo hormonal específico de la rata. La forma en que FD&C Red No. 3 causa cáncer en ratas macho no ocurre en humanos”, se lee en el anuncio de las autoridades sanitarias estadounidenses.

¿Qué es el colorante rojo número 3?

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos explica que el colorante rojo número 3 es un colorante alimentario sintético que hace que los alimentos y bebidas tengan un color rojo cereza brillante.

¿Lo bueno? Según estas autoridades sanitarias, esta sustancia no se usa tanto en alimentos y medicamentos en comparación con otros colorantes certificados, basándose en bases de datos de etiquetado de productos alimenticios de terceros, sitios web de fabricantes de alimentos y otra información pública, así como de los datos de certificación de la FDA.

Foto ilustrativa: Pexels // Se puede encontrar principalmente en dulces y postres.

Sólo para que lo tomen en cuenta, estos expertos indican que este colorante se utiliza principalmente en productos alimenticios como caramelos, pasteles, magdalenas, galletas, postres, helados, glaseados y coberturas, así como en algunos medicamentos.

Después de esta noticia… ¿Considerarán dejar de consumir alimentos de color rojo?

