Lo que necesitas saber: Trump dijo estar de acuerdo en llegar a un acuerdo de cese al fuego... pero dentro de su equipo hay quienes piensan que será sólo un periodo para darle "un respiro" Ucrania.

“¿Qué, no que ya estufas?”, así pudo haber dicho Vladimir Putin cuando el representante de Estados Unidos le explicó el “acuerdo” que Donald Trump propone para el cese al fuego entre Rusia y Ucrania… es decir, parece que no hay mucho (por no decir nada, nada).

Putin no sabe si fuerzas de Ucrania se retirarán

“No está claro”, señaló Putin, luego de enumerar varias de las dudas que tiene sobre el mentado cese al fuego. Como por ejemplo, ¿entonces los ucranianos se retirarán de las cercanías al territorio que las fuerzas de Rusia tienen ocupado? (o de ciudades rusas, como Kursk).

¿Qué se hará con los prisioneros?

Otra de las principales dudas de Putin del cese al fuego es si este incluye la liberación de rehenes que Rusia tiene bajo su control. “¿Deberíamos liberarlos después de que hayan cometido numerosos crímenes contra la población civil, o los líderes ucranianos les ordenarán que se rindan?”

Si las tropas no se mueven, ¿cómo se garantizará su protección?

Para remarcar que acordar un cese al fuego no es “enchílame otra gorda”, como lo hace creer Donald Trump, el presidente de Rusia se puso más meticuloso. Dando muestras que hasta para ser belicoso hay que saberle.

“¿Cómo se abordarán otros aspectos a lo largo de la línea de contacto de 2000 kilómetros?”, cuestionó Putin, recordándole al respetable que las tropas de su país avanzan prácticamente en todos los sectores de la mentada línea de contacto.

¿Y qué es una línea de contacto? Ahh, pues según el Google, es “la disposición que afecta a las tropas de las diversas armas del ejército sobre el terreno para que se presten apoyo mutuo y protección”.

¿Ucrania ya no recibirá armas de Estados Unidos?

Indirectamente, Putin cuestionó a Trump si el acuerdo de cese al fuego que ya aceptó Volodimir Zelenski implica que las fuerzas de ucrania dejarán movilizarse y de recibir armas… ya que, recordemos, una vez que Ucrania aceptó el acuerdo, Zelenski dijo que Estados Unidos restableció el apoyo que le había retirado.

¿Qué pasará durante cese al fuego?

Y bueno, en general, Vladimir Putin señaló que no sabe bien qué pasará durante los 30 días que durará la tregua. Tons… a esperar que de parte del gobierno de Trump haya más detalles. Al parecer, dentro de poco habrá una llamada telefónica entre ambos.

