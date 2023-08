Lo que necesitas saber: Ron DeSantis buscará la presidencia de Estados Unidos en el 2024. El conservadurismo de la extrema derecha dominaría el país si gana las elecciones.

Ron DeSantis, gobernador de Florida, es conocido por atentar contra la diversidad e inclusión. Leyes como “No Digas Gay” o la prohibición de libros sobre racismo y aborto son sus movidas más conocidas.

La Historia Afroamericana no se salva. Activistas, maestros y estudiantes protestaron hoy en la Junta Escolar del Condado de Miami-Dade. Nadie está de acuerdo con las nuevas reglas para la enseñanza sobre la esclavitud.

Ron DeSantis ‘reescribe’ la Historia Afroamericana

Ron DeSantis, gobernador de Florida/Foto: Getty Images

En julio de este año, Florida aprobó polémicos estándares para enseñar la Historia Afroamericana en las escuelas públicas. Todo esto como parte de la agenda ‘anti-woke’ —en contra de valores progresistas que evidencian injusticias— de Ron DeSantis.

Al gobernador de Florida le pareció buena idea que los maestros enseñen una perspectiva ‘diferente’ sobre la esclavitud. Sí, esa que marcó la Historia Afroamericana y no en el buen sentido.

El Departamento de Educación de Florida ahora enseña Historias de Inspiración. La premisa es que los esclavos afroamericanos desarrollaron importantes habilidades para la vida y prosperaron aún en las difíciles circunstancias.

La Historia Afroamericana peligra en Florida/Foto: Andina

La nueva enseñanza sobre Historia Afroamericana no podrá ‘persuadir’ a los estudiantes de otra versión que no sea la impuesta por el estado de Florida. Además, los maestros deben aclarar que los alumnos —blancos— no deben sentir culpa por lo que su raza hizo en el pasado —masacrar afroamericanos—.

Florida rechaza la violencia de Ron DeSantis

De acuerdo con AP, cerca de 100 manifestantes recorrieron el barrio Overtown en Miami, donde gran parte de sus residentes son personas de color, para llegar al edificio de la Junta Escolar. Dejaron claro que no tolerarán las propuestas de Ron DeSantis.

“No permitiremos que a nuestros hijos se les enseñe que los esclavos se beneficiaron de su esclavitud. Eso es mentira”, – Marvin Dunn, profesor en la Universidad Internacional de Florida

Protesta contra los estándares para la enseñanza de Historia Afroamericana en Florida/Foto: Reddit

La comunidad afroamericana ya lleva rato denunciando la violencia política que el gobernador de Florida ejerce sobre ellos. Si Ron DeSantis llega a la presidencia en el 2024 estos ataques contra la Historia Afroamericana —y otros grupos— podrían normalizarse.

