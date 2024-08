Lo que necesitas saber: Aunque Nicolás Maduro asegura que Venezuela está en paz, en las protestas en contra de los resultados de las elecciones presidenciales han muerto 12 personas.

La situación en Venezuela va escalando: Nicolás Maduro pasó de declararse archienemigo de Elon Musk (algo un poco cómico) a ir por opositores y, ahora, amenaza con convocar al pueblo a armar una “ nueva revolución” si continúan cuestionando su victoria en las elecciones. Por estas razones (y otras), la Organización de Estados Americanos (OEA) pedirá la detención del presidente de Venezuela.

Protestas en Venezuela por resultados de las elecciones presidenciales / Foto: Getty Images

Maduro actúa con alevosía, ferocidad y ventaja superior: OEA

En mensaje echado en redes, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, señaló que ya es hora de imputar y ordenar la detención del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. En los actos que recientemente ha ejecutado el líder de la República Bolivariana, acusa Almagro, hay “premeditación, alevosía, impulso brutal, ferocidad y ventaja superior”.

“Es hora de la justicia. Nosotros vamos a solicitar la imputación de esos cargos [a la Corte Penal Internacional]. Por un hemisferio libre de crímenes de lesa humanidad”, adelantó Luis Almagro en un mensaje difundido luego de una sesión de la Comisión Permanente de la OEA. “Maduro prometió un baño de sangre, y nos indignó oírlo y más nos indigna ahora que lo está haciendo”.

Foto: @NicolasMaduro

En dicha sesión de la OEA, se puso sobre la mesa exigir a las autoridades electorales de Venezuela la publicación de todas las actas de los comicios del pasado domingo, en los cuales se dio a Nicolás Maduro como ganador y, con ello, con boleto para perpetrarse en el poder hasta 2031. Sin embargo, la Comisión Permanente de la organización no alcanzó la mayoría necesaria para realizar tal exigencia.

“No me temblará el pulso para llamar a una nueva revolución”: Nicolás Maduro

La OEA anunció que pedirá a la Corte Internacional la detención de Maduro, casi a la par que éste advirtió que, si continúan sin reconocer su triunfo electoral, convocará al pueblo a “una nueva revolución”… la cual, insinuó, sería armada. No lo dijo claramente, se limitó a amenazar que esta revolución sería “con otras características”.

Foto: Spencer Platt-Getty Images.

“No quisiéramos ir a otras formas de hacer revolución. Queremos continuar en el camino que Chávez trazó. Pero si el imperialismo norteamericano y los criminales fascistas me obligan, no me temblará el pulso”, advirtió Maduro cuando la OEA todavía no había anunciado sus intenciones de hacerlo detener.

Antes de amenazar con una revolución, Nicolás Maduro amparó su (supuesto) triunfo en las urnas, para luego solicitar al Tribunal Supremo de Justicia que hagan una revisión de las elecciones presidenciales, con el objetivo de certificar su victoria. “Soy un hombre de leyes”, dijo el doble de Javier Alatorre en un mensaje en redes.

Nicolás Maduro asegura que Venezuela está en paz… sin embargo, luego de conocerse los resultados de las elecciones presidenciales, se han realizado diversas protestas en las calles. El gobierno bolivariano las ha reprimido violentamente… hasta el momento, se reporta la muerte de 12 manifestantes.

