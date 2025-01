Lo que necesitas saber: Trump exige una disculpa de la obispa Mariann Budde. Considera que llevó cuestiones políticas a la iglesia... aun cuando ella fue explicando con mucho cuidado en su sermón que pedía una "unidad" no partidista, sino una unidad en la que todos se preocupan por el bien de todos.

El mundo tiene una nueva heroína: Mariann Budde. La obispa episcopal de Washington pidió al presidente tener misericordia por la inmigrantes y la comunidad LGBT, lo cual no le gustó nada al republicano. Ahora, la religiosa hace frente a Donald Trump y asegura que no ofrecerá las disculpas que él exige.

“Trataba de contrarrestar la narrativa divisiva”

“No voy a disculparme por pedir misericordia para los demás”, señaló Budde en entrevista para TIME, luego de que el presidente Trump publicara en Truth Social que le exigía pedir perdón por “llevar a la iglesia el mundo de la política”… sólo por señalar algo evidente: hay gente de la comunidad LGBT en Estados Unidos que tiene miedo y que los inmigrantes no son criminales. Ambos grupos no merecen ser tratados como los trata el gobierno de Trump.

Mensaje de Trump contra obispa Mariann Budde / Captura de pantalla

“Necesitamos tratar a todos con dignidad. Estaba tratando de contrarrestar la narrativa que es tan divisiva en la que se está dañando a personas reales”, señaló Mariann Budde en otra entrevista, ésta concedida a ABC (bastante popular en estos momentos la obispa).

Para Trump, la obispa Mariann Budde es una “izquierdista radical”

Un días después de ascender al poder, Donald Trump estuvo presente en un servicio ofrecido por la obispa Mariann Budde en la Catedral de Washington (algo que por tradición hace el presidente al iniciar un periodo). Todavía intoxicado por tanto aplauso recibido un día antes, se notó bastante sacado de onda cuando la religiosa comenzó a dirigirse a él, en nombre inmigrantes y personas de la comunidad LGBT.

Trump, Melania Trump y JD Vance / Captura de pantalla

“Le pido que tenga piedad, Señor Presidente, de aquellos en nuestras comunidades cuyos hijos temen que sus padres sean llevados, y que ayude a quienes huyen de zonas de guerra y persecución en sus propias tierras a encontrar compasión y acogida aquí”, dijo Budde, luego de explicarle al presidente y a los presentes lo que es la “unidad”… fuera del ambiente político.

“La unidad no es partidista. Más bien, la unidad es una forma de estar con los demás que abarca y respeta nuestras diferencias”, señaló Mariann Budde, para luego decirle a Trump y su banda que, va, ya ganaron… ahora mucho de lo que hagan ya no tiene que ver con política, no para una gran mayoría de la gente de Estados Unidos: las decisiones que tomen impactará en los sueños y esperanzas de la gente… y las políticas con las que arrancó el republicano, definitivamente, representan “una pérdida de igualdad y dignidad, y de sus medios de vida”.

Fue un sermón “respetuoso”, asegura la obispa

Pero nada lo entendió Trump. Él considera que la obispa es una “izquierdista radical” y una más de sus “haters”…

Obispa episcopal de Washington, Mariann Budde / Captura de pantalla

La obispa Mariann Budde dijo no sentirse en peligro por posibles amenazas de seguidores de Trump… para ella, el verdadero peligro es el que sienten los inmigrantes que están siendo cazados para su deportación… así como el que sienten las personas que “no pueden ser ellas mismas y estar seguras”.

“Por eso creo que deberíamos mantener la vista puesta en las personas que son realmente vulnerables en nuestra sociedad”, remató la obispa Budde… para considera que el sermón que se echo fue bastante “suave”.

“Fue tan respetuoso y universal como pude, con la excepción de hacer que alguien a quien se le ha confiado una influencia y un poder tan enormes tenga misericordia de los más vulnerables”… y sí. Aquí lo pueden ver en su totalidad:

Publicado en Sopitas MX.

