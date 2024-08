Lo que necesitas saber: Y ni así se ve que paren las protestas... sobre todo ahora que, según The Washinton post, hay pruebas que indican que el opositor, Edmundo González, realmente recibió el doble de votos que Nicolás Maduro.

Tal y como lo advirtió, Nicolás Maduro ha echado la fuerza de su gobierno en contra de las personas que desacreditan su triunfo en las elecciones presidenciales del pasado fin de semana. Y ya, sin el menor signo de mesura, presume lo manchado de la represión… y es sólo el inicio: amenaza con aplicar “máximo castigo” a las personas que, por el momento, han sido detenidas.

Foto: Getty Images

“Esta vez no va a haber perdón”: Nicolás Maduro

Según el propio Nicolás Maduro, desde que se dieron a conocer los resultados electorales que le permitirán eternizarse como presidente de Venezuela, han sido detenidos alrededor de 2,000 opositores. Todos mandados directo a la cárcel, ya que (según) “lo que hicieron fue muy grave”.

“Van para (las cárceles de) Tocorón y Tocuyito, máximo castigo, justicia. Esta vez no va a haber perdón, esta vez no va a haber perdón, esta vez lo que va a haber es Tocorón”, amenazó Nicolás Maduro durante a sus simpatizante que salieron el sábado a las calles para defender el resultado de la elección presidencial… marcha en la que, claro, no hubo represión ni nada por el estilo.

Foto: Getty Images.

¿Y de qué se les acusa a los detenidos? Hasta el momento, no se habla de delitos específicos. De acuerdo con Nicolás Maduro, los más de 2,000 detenidos han confesado haber participado en actos que habrían podido acabar en un golpe de Estado… como, por ejemplo, se les acusa de quemar centros electorales, así como sedes regionales del Consejo Nacional Electoral.

“Todos confiesan, todos, porque ha habido un proceso estricto legal, dirigido por la Fiscalía General de la República, con plenas garantías y todos están convictos y confesos”, aseguró el presidente de Venezuela.

Edmundo González ganó… recibió doble de votos que Maduro: Washington Post

Mientras Nicolás Maduro sigue neceando en que las ganó “a la buena” la elección presidencial y que Venezuela está en paz, cada vez son más las partes que piden esclarecer el resultado de la elección presidencial y, cosa aparte, respetar los derechos de los manifestantes. Cosa urgente ya que, según reportes, 22 personas han perdido la vida en las protestas.

De acuerdo con The Guardian, la Unión Europea se posicionó, expresando su preocupación por las detenciones arbitrarias de opositores al régimen de Nicolás Maduro. Además, señaló que se han presentado pruebas que hacen ver que el resultado de las elecciones fue diferente al que presume el Consejo Nacional Electoral… es decir, que el verdadero ganador fue el opositor Edmundo González.

Foto: Getty Images

En un comunicado firmado por el encargado de política exterior de la Unión Europea, Josep Burrel, se pide la liberación inmediata de los detenidos a quienes se considera como “presos políticos”… la respuesta de Maduro a los señalamientos provenientes del viejo continente son simples y muestran que no hay flexibilidad ni para revisar las elecciones ni para liberar a opositores aprehendidos: “La Unión Europea es una vergüenza”, sentenció el presidente venezolano.

Por otra parte, en una investigación “independiente” publicada por el Washington Post, se indica que, supuestamente, el candidato Edmundo González tuvo el doble de votos que Nicolás Maduro. Es decir, el opositor recibió casi 7 millones de votos, mientras que Maduro sólo un poco más de 3 millones.

Lo señalado por el medio estadounidense fue luego de revisar 23,000 actas de escrutinio, lo cual equivale a 80% de las máquinas en las que fueron arrojados los votos… actas físicas que proporcionó la oposición, las cuales fueron contrastadas con las digitalizadas. The Washington Post acepta que no tiene una fuente independiente del origen de los documentos.

