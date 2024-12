Cárteles reclutan a estudiantes de Química en México para producir fentanilo: New York Times

Lo que necesitas saber: Un reportaje del New York Times cuenta cómo cárteles reclutan a estudiantes de Química en México para producir fentanilo.

Este domingo 1 de diciembre, México fue portada del diario The New York Times, aunque no por las razones por las que quisiéramos. Mucho menos ahora que Donald Trump amenaza con subir los aranceles en un 25% a nuestro país si no detienen el tráfico de drogas como el fentanilo.

De acuerdo con el New York Times, cárteles reclutan a estudiantes de Química en México para producir fentanilo. Foto: Getty Images

The New York Times publicó un nuevo reportaje

Lo decimos porque este domingo, el diario estadounidense publicó un reportaje donde habla de cómo los cárteles de droga en México están reclutando a estudiantes de química, de universidades públicas, para que trabajen en la producción de fentanilo.

Se trata de un trabajo realizado por Natalie Kitroeff y Paulina Villegas, periodistas del New York Times, donde hablan de cómo el crimen organizado han dejado a los policías corruptos y sicarios de lado para concentrarse en estudiantes que destacan en la química.

Los criminales buscan estudiantes para que fabriquen fentanilo. Foto: Getty Images

Donde habla de cómo los cárteles reclutan a estudiantes de Química para fabricar fentanilo

¿La razón? que estos jóvenes puedan ayudarles a crear fentanilo que sea más potente y también, que logren sintetizar los compuestos químicos de dicha sustancia para que su fabricación sea más fácil y así los cárteles dejen de depender de importaciones por parte de China.

De acuerdo con entrevistas que se hicieron para dicho reportaje, esta idea de reclutar jóvenes estudiantes vino desde la pandemia de COVID-19, cuando las restricciones a las exportaciones de China llevaron a los miembros del crimen organizado a reclutar maestros de Química para seguir fabricando fentanilo.

Una práctica que comenzó en la pandemia de COVID-19. Foto: Getty Images

Miembros del crimen organizado se filtran a universidades para ubicar a buenos estudiantes

El New York Times menciona que para reclutar a los estudiantes, miembros de cárteles mexicanos se metían a universidades mexicanas (uno de ellos, por ejemplo, se hizo pasar por un conserje) y comenzaban a identificar a los estudiantes que tenían un buen desempeño escolar.

Los criminales también investigaban el entorno social de dichos estudiantes para ver qué tan probable era que pudieran involucrarse en actividades ilegales. Y sí, varios de ellos aceptaron el puesto de ‘cocineros’ para poder apoyar a sus familiares.

Los estudiantes de Química en México son reclutados como ‘cocineros’ de fentanilo. Foto: Joe Lamberti para The Washington Post via Getty Images)

Quienes aceptan la oferta por los buenos salarios y para ayudar a sus familias

El reportaje menciona el caso de un estudiante de segundo año de universidad al que el Cártel de Sinaloa le ofreció un pago de 800 dólares (unos 16 mil pesos mexicanos) por adelantado y un sueldo mensual de esa cantidad por fabricar fentanilo.

El joven, cuya identidad es anónima, cuenta que aceptó el trabajo al ver que su familia no podía costear el tratamiento para el cáncer que necesita su papá. Así que luego de aceptar la oferta laboral, fue llevado a trabajar a un narcolaboratorio en la sierra.

Muchos estudiantes aceptan el trabajo para apoyar económicamente a sus familias. Foto ilustrativa: GALO CAÑAS/CURTOSCURO.COM

Las autoridades de Estados Unidos ya se preocupan por este nuevo modelo

Otra joven que fue entrevistada por Natalie Kitroeff y Paulina Villegas, cuenta que un cártel le ofreció un bono de mil dólares (20 mil pesos) sólo por su ingreso como ‘cocinera’ y aceptó el trabajo para echarle la mano a su mamá, quien trabaja de limpieza y tiene que mantener a cinco hijos.

El New York Times indica que, mientras varios estudiantes son reclutados para hacer más y mejor droga o sintetizar sus componentes, las autoridades de Estados Unidos ven este nuevo modelo como uno que le da a los cárteles mexicanos aún más poder sobre la producción de fentanilo.

Así se ven las pastillas de fentanilo/ Foto: El Orden Mundial

Donde cada vez son más los estudiantes que trabajan como ‘cocineros’ de fentanilo

El trabajo periodístico hace hincapié sobre cómo la falta de oportunidades laborales para los jóvenes mexicanos los está llevando a trabajar con el crimen organizado, ya que un profesor de Química en Sinaloa cuenta que alumnos ya hasta se inscriben a determinadas materias sólo para aprender cosas que les ayuden a fabricar drogas sintéticas.

Foto: Getty Images

