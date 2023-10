Lo que sabemos de la guerra declarada entre Israel y Gaza

Lo que necesitas saber: Luego de recibir un ataque sorpresa por parte de Gaza, Israel declaró que se encuentran en guerra.

Israel y Gaza oficialmente entraron en guerra después de que Hamás, movimiento político palestino que está a cargo del gobierno de Gaza, realizara un ataque perfectamente planeado hacia Israel durante la mañana de este sábado 7 de octubre.

Todo comenzó cuando Hamás logró infiltrar a una decena de sus hombres armados a Israel, donde de alguna manera burlaron la seguridad. No sólo eso, sino que también dispararon más de 2 mil cohetes a dicho estado y mientras otros militantes entraban por otros medios como tierra, mar y aire.

Un edificio de Gaza fue atacado por Israel como respuesta. Foto: Reuters.

Gaza atacó a Israel de manera sorpresiva durante la mañana de este 7 de octubre

De acuerdo con declaraciones del ejército de Hamás, citadas por el diario El País, en su entrada al país secuestraron a varios soldados israelíes. Por otro lado, se habla de que los militantes también secuestraron a civiles y si bien no se ha confirmado el número, Hamás habla de tener 53 “prisioneros de guerra”.

Aunque Israel y Gaza tienen un historial de tensión que había aumentado en al menos los últimos 15 años, el ataque ocurrido este 7 de octubre ha dejado sorprendido a muchos por dos razones: la fecha en la que se dio y el cómo los militantes de Hamás lograron entrar al país de Medio Oriente.

Los palestinos toman el control de un vehículo militar israelí después de cruzar la valla fronteriza con Israel desde Jabalia, en el norte de la Franja de Gaza. Militantes palestinos en Gaza dispararon inesperadamente docenas de cohetes contra objetivos israelíes la madrugada del sábado, dijo el ejército israelí. Foto: Reuters

Lo hizo después de que Israel terminara las celebraciones del ‘Sucot’

Esta semana Israel celebró el Sucot, una fiesta judía donde el pueblo de Israel recuerda los cuarenta años de sus andanzas por el desierto. Algo que simbolizan a través de una choza que construyen de manera temporal y donde duermen y comen durante siete días y siete noches.

El Sucot, también conocida como la ‘Fiesta de las Cabañas’, es una de las celebraciones más importantes dentro del judaísmo y este ataque sin precedentes por parte de Gaza justamente ocurrió cuando los israelíes terminaron esta festividad.

Celebración del Sucot en Israel. Foto: Reuters

Israel respondió al ataque y ambas naciones ya contabilizan varias muertes

Horas después de sufrir el ataque, el Ejército israelí respondió al bombardear la Franja de Gaza, lo cual causó al menos 198 muertes en un par de horas. Por su parte, se habla de que 70 israelíes fallecieron durante el ataque de Hamás y al menos 700 resultaron heridos.

“Hamás ha cometido un grave error y lanzado una guerra contra el Estado de Israel. Las tropas del Ejército israelí están peleando contra el enemigo en cualquier lugar”, dijo el ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, según medios locales.

Israel indicó que están en guerra y Gaza pagará un precio alto

“Pido a todos los ciudadanos de Israel que sigan las instrucciones de seguridad. El Estado de Israel ganará esta guerra”, aseguró Gallant cuyas declaraciones fueron seguidas por las del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.

“Ciudadanos de Israel. Estamos en guerra, no una operación, no una escalada, en guerra”, dijo Netanyahu a través de un video que se ha viralizado en la plataforma de X (a.k.a. Twitter), donde condenó el ataque y aseguró que el enemigo “pagará un precio hasta ahora no conocido”.

"Netanyahu":

Porque el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha declarado el estado de guerra en el país tras el ataque masivo a Israel lanzado por el movimiento islamista Hamás contra Israel.pic.twitter.com/yeuTXmOF5X — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) October 7, 2023

Gaza defendió su razón por la que atacó Israel

Asimismo, el líder de Hamás, Mohammed Deif, dijo que el ataque es una respuesta a los “crímenes de la ocupación” y los ataques que se hicieron a la Explanada de las Mezquitas de Jerusalén en abril de este año.

“Es más grande de lo que piensa”, dijo Deif sobre este ataque con el que lograron entrar a una de las fronteras más fortificadas del mundo. No sólo eso, sino que lo hicieron con varios infiltrados que el ejército de Israel busca sacar del lugar inmediatamente.

Foto: Reuters

Pero varios países ya condenaron lo ocurrido

Varios países ya comenzaron a condenar el ataque que Israel sufrió este sábado. Uno de ellos fue Estados Unidos, quien aseguró apoya firmemente al gobierno y al pueblo de Israel y les darán todo para defenderse de estos ataques que cobraron varias vidas.

Por su parte, la presidenta de la Comisión de la Unión Europea, Ursula von der Leyen, dijo en un tuit que el ataque por parte de los terroristas de Hamás contra Israel “es terrorismo en su forma más despreciable” y aseguró que el pueblo israelí tiene derecho a defenderse.

Foto: Getty Images

Incluso la Secretaría de Relaciones Exteriores hizo un llamado a que pare la violencia

La tensión en Israel por este ataque/invasión está a todo lo que da y eso ya llevó a que el gobierno suspendiera clases y pidiera a las personas, especialmente las que viven cerca de la Franja, que no salgan de casa y se mantengan cerca de refugios.

Asimismo, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México también condenó los ataques sufridos por el pueblo de Israel y luego de enviar sus condolencias a los familiares de las víctimas, hizo un llamado a que pare la violencia y se evite el sufrimiento de las personas.

Varias naciones han expresado su apoyo a Israel. Foto: Getty Images

“México considera indispensable retomar el proceso de negociaciones directas y de buena fe entre ambas partes, conducentes a un acuerdo de paz justo, pleno y definitivo”, escribió a través de su cuenta en X.

“Lo anterior, en el marco de la solución de los dos Estados, reconociendo el derecho de Israel y Palestina de coexistir en paz, dentro de fronteras seguras acordadas mutuamente e internacionalmente reconocidas, en conformidad a las resoluciones adoptadas por las Naciones Unidas”, indicó la dependencia mexicana.

Imagen vía: Reuters

Con información de: BBC Noticias, El País

