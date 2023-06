¡Ya está aquí! ¡Ya llegó! El team calor seguramente está que no cabe de la felicidad con la entrada del verano 2023 a Estados Unidos y todo el Hemisferio Norte.

Este miércoles a las 7:57am, hora Los Ángeles, inició el solsticio de verano 2023. Un evento astronómico que marca el día más largo y la noche más corta del año. ¿La razón? Por AQUÍ te contamos los detalles.

Mucha alberca, vacaciones, jijiji, jajaja pero la cosa no está tan cool. Con todo el rollo de la crisis climática se espera que el verano 2023 sea aún más caluroso que en otros años. Como pasa en la Ciudad de México —ACÁ el chisme—.

¡Así que abusados! Los golpes de calor estarán a la orden del día —AQUÍ te decimos cuáles son los síntomas y cómo evitarlos—. ¿Qué hacer para no pasar un mal rato? ¡Checa los tips que tenemos para sobrevivir al verano 2023!

Tips para sobrevivir al verano 2023

Como ya les contamos, el verano 2023 pinta para ser aún más caluroso que otros años. Aunque a algunos les encante hay algunas precauciones que debemos tomar si queremos sobrevivir a esta temporada del año.

1.- ¡Mantente hidratado!

Nos referimos a ingerir mucha agua. Sí, agua naturalita. Lo importante es no esperar a que nos dé sed, sino beber continuamente durante el verano 2023. Asi que adiós al skinny vainilla late con muchos hielos y a la chelita helada también, porque podría ser contraproducente. AQUÍ te decimos por qué.

2.- Usa protector solar

Córrele a la farmacia y pide un protector solar de alto espectro. Es decir, que tenga al menos 50 de FPS. Úntate en toda la carita, cuellos, brazos y cualquier parte del cuerpo que vayas a exponer al sol. Eso sí, póntelo 20 minutos antes de salir para que empiece a actuar.

3.- Ponte ropa de algodón que cubra la piel

Si estás en casa este verano 2023 lo recomendable es andar en calzones. Bueno, no tanto así. Pero los CDC recomiendan usar la menor cantidad de ropa posible. Si sales a la calle entonces ponte algo holgado y liviano. ¿De color claro? Tal vez no importa tanto. Un estudio reveló que el color de la ropa no “jala” más el calor.

4.- ¡Quédate en casa!

Si no tienes necesidad de asomarte a la calle este verano 2023, ni lo hagas. Los CDC sugieren invertir en un buen aire acondicionado antes que en un ventilador eléctrico. Además, quedarnos guardados evita los conglomerados y hasta posibles peleas con la gente. ¿Sabías que el calor nos pone más violentos? AQUÍ te contamos los detalles.

5.- ¡Descansa!

El agotamiento por calor es una cosa real. Reducir la actividad física es una buena idea, tampoco quieres que te ataque un calambre por calor. Lo mejor es echarte un bañito con agua fresca y descansar. ¡Planazo para el verano 2023!

¿Tienes más recomendaciones para sobrevivir al verano 2023? ¡Cuéntanos en los comentarios!