Declaraciones que le gustan a los de Atypical… y a varios, vaaaaaarios que se han pronunciado en contra de la reforma judicial de AMLO. Y no vienen de programas de debate o de especialistas que pululan en redes sociales, sino de mero Estados Unidos… del encargado de la embajada de Estados Unidos en Mexico, Ken Salazar.

Foto: Mario Jasso-Cuartoscuro.

Reforma judicial afectaría relaciones comerciales con Estados Unidos…

En documento compartido en redes, en el que echa por delante toooda su carrera como conocedor del Derecho (procurador del Estado de Colorado, senador, etc), Ken Salazar diiiiiice tener experiencia para saber que lo que propone la reforma judicial de AMLO no va a jalar… “Creo que la elección directa de jueces representa un riesgo mayor para el funcionamiento de la democracia de México”, dice el embajador de Estados Unidos en nuestro país.

En su carta, Ken Salazar aclara que todo lo dicho es con tooooodo respeto de la soberanía de México… nomás es un apunte, pues. Ahhhhh, pero va con calambre, ya que advierte que, en caso de que progrese la reforma judicial de AMLO, podría verse amenazada la histórica relación comercial que han construido México y Estado Unidos.

Ken Salazar y AMLO / Foto: Presidencia.

¿Por? Según el embajador de Estados Unidos, porque la reforma judicial de AMLO vulnera la confianza de los inversionistas en el marco legal de México… ya que, según Ken Salazar, con la elección directa de jueces (una de los principales puntos de la mentada reforma judicial), muchos de ellos serían “inexpertos”… fácil presa de “cárteles y otros actores malignos”. Claro, porque los expertos no lo son…

Ya, para rematar, Ken Salazar prevé que la reforma judicial de AMLO no ayudará al principal objetivo de la 4T: la lucha contra la corrupción judicial… y mucho menos fortalecerá al Poder Judicial. “La propuesta, tal como está, elimina los requisitos necesarios para tener a los jueces más calificados, incluyendo la reducción de los años de experiencia necesarios para servir en todos los niveles del Poder Judicial”.

Claudia Sheinbaum le responde a Salazar

Si ustedes como muchos, después de leer las declaraciones del embajador de Estados Unidos en México pensaron “un momento… si algo he aprendido de las series gringas que me he chutado, es que los jueces gabachos son elegidos por el pueblo bueno”, ah, pues cómo ven que eso también lo pensó Claudia Sheinbaum.

En respuesta al posicionamiento de Ken Salazar, la presidenta electa echó un tuitazo en el que le recordó al gringo sombrerudo que lo que se busca para el poder judicial de México, es algo parecido a lo del poder judicial de su país.

Claudia Sheinbaum y Ken Salazar / Foto: @Claudiashein

“Información muy relevante: en 43 de los 50 estados de los Estados Unidos de América se eligen los jueces por voto popular”, señaló Claudia Sheinbaum en redes… donde se le recordó que, en efecto, así es… peeeeero sólo en el caso de jueces locales, porque los jueces federales es otro asunto.

Y, bueno, a Ken Salazar en su posicionamiento se le pidió mejor fijarse en lo que pasa en su país, donde Joe Biden también como que quiere irse haciéndole unos cambiecitos al marco judicial… cositas, no del calado de la AMLO, como limitar el mandato vitalicio de magistrados e imponerles un código ético.

