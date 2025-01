Lo que necesitas saber: Ken Salazar deja el cargo como embajador de Estados Unidos en México y se espera que su lugar sea ocupado por Ronald Johnson, un exagente de la CIA que ya fue canciller en El Salvador.

Ken Salazar ocupó su última conferencia como embajador de Estados Unidos en México para resaltar el trabajo de cooperación que hubo entre el gobierno de Biden con la 4T… y también para meterle un último codazo a las autoridades mexicanas con el tema del fentanilo.

Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México / FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

Ken Salazar deja hoy de ser embajador de Estados Unidos en México

“Porque trabajé tanto con la SEDENA, la SEMAR y la Fiscalía, sé lo que pasa en México: hay fentanilo en México… y también sé que se produce acá”, recalcó Ken Salazar, en rechazo a los intentos del gobierno de Claudia Sheinbaum de desmentir un reciente reportaje de The New York Times sobre la producción de dicha droga en nuestro país.

“El debate de si se produce o no se produce aquí no es adonde tenemos que ir, con todo respeto para el gobierno de México”, agregó el embajador de Estados Unidos, sin mencionar cosa alguna sobre dónde es donde se consume la droga. Pero bueno, como dice él: el debate no está ahí.

Foto: Cuartoscuro

Ken Salazar matizó su declaración asegurando que sí ha habido una lucha contra el crimen organizado de parte de la 4T y los resultados se verán “pronto”… peeeeero todavía falta más trabajo… claro, más de parte de México, ya que (se sabe) Estados Unidos siempre hace lo que se tiene que hacer (seeeeee).

¿Quién sustituirá a Ken Salazar?

Este miércoles 7 de enero, la embajada de Estados Unidos se queda sin titular. Ken Salazar se va… y será dentro de unos días cuando el puesto sea ocupado por un nuevo funcionario, uno designado por el presidente Donald Trump.

¿Y ya se sabe quién será? Aunque falta un nombramiento oficial, Trump ya nominó a Ronald Johnson para suplir a Salazar.

Ronald Johnson es un exagente de la CIA, boina verde, al que los asuntos “diplomáticos” no le son tan ajenos: fue embajador de Estados Unidos en El Salvador… durante el primer mandato de Nayib Bukele, cuando éste comenzó con su política de “cero tolerancia” en contra de los grupos criminales (obvio, con apoyo de inteligencia estadounidense).

¿Ronald Johnson repetirá la experiencia salvadoreña en México? Habrá que esperar para ver en qué “son” viene a nuestro país. Sobre eso, el embajador saliente, Ken Salazar, poco pudo (o quiso) compartir: “Vienen cosas pero no sabemos adónde van”, advirtió.

Ronald Johnson y Nayib Bukele / Captura de pantalla (video: Nayib Bukele)

