Lo que necesitas saber: El primer debate entre Kamala Harris y Donald Trump será este martes 10 de septiembre de 2024.

Seguramente ni enterados estaban (no se preocupen, no son los únicos), pero se viene el primer debate entre Kamala Harris y Donald Trump previo a las elecciones presidenciales de Estados Unidos este 2024. Por esta razón, acá les queremos contar todo lo que tienen que saber, si es que están interesados, ya ven que son bien divertidas las discusiones entre políticos *guiño, guiño*.

El primer debate entre en Donald Trump y Kamala Harris

Algunos pensaban que para estas fechas estaríamos hablando del segundo y último debate entre Joe Biden y Donald Trump, pero como muchos saben, semanas después del primer agarrón ocurrieron muchas cosas; bueno, principalmente dos: el atentado contra el polémico republicano y la decisión del aún presidente de Estados Unidos de bajarse de las elecciones.

Foto: Getty Images

Entonces ardió Troya… En realidad el partido Demócrata, pues lo que tanto se rumoreaba desde hace meses, por fin se volvía realidad: Biden declinaba en su búsqueda por la reelección luego de varias críticas y en su lugar llegaba Kamala Harris, vicepresidenta estadounidense.

Por todas estas razones, el debate organizado por ABC News será el primer agarrón entre Donald Trump y Kamala Harris.

¿Cuándo y dónde es el debate entre Kamala y Trump?

El primer debate entre Kamala Harris y Donald Trump es este martes 10 de septiembre de 2024 a las 21:00 horas, mientras que en México será por ahí de las 19:00 horas.

Sí, se llevará a cabo en el Centro Nacional de la Constitución, en el estado de Filadelfia, Estados Unidos. En éste el moderador será el presentador de “World News Tonight”, David Muir, así como la presentadora de “Prime” de ABC News Live, Linsey Davis.

Foto: @JoeBiden

El debate tendrá una duración de 90 minutos con dos pausas comerciales, y podrá verse, de acuerdo con algunos medios, en todo Estados Unidos por ABC News Live, Disney+ y Hulu. Aunque igual se transmitirá en CBS News 24/7 , CBSNews.com y Paramount+.

¿Cómo será el debate y qué temas se tratarán?

Uno de los principales problemas entre los equipos de campaña era el tema de los micrófonos, pero al final se decidió que estarán activos sólo para el candidato que le toque hablar. De esta manera, se espera que Kamala Harris y Donald Trump no puedan hacerse preguntas.

Por otra parte, igual se sabe que los tendrán dos minutos cada uno para sus alegatos finales (aunque no habrá iniciales). Además tendrán dos minutos para responder a las preguntas de los moderadores, dos minutos para réplicas y un minuto más para hacer comentarios adicionales o aclaraciones.

Foto: Getty Images.

También no se les permitirá llevar notas escritas al escenario, pero tendrán un bolígrafo, un bloc de notas y una botellita de agua para que no se les seque la garganta. Incluso no podrán hablar con su personal de campaña en las pausas comerciales y no habrá público en vivo.

Y ya hablando sobre los temas, no se han revelado cuáles podrían ser, y tampoco se espera que se den a conocer antes del debate.

¡Ojo! Por ahora no se contempla otro debate más, pero sí podría darse al menos uno más en las siguientes semanas.

Publicado en Sopitas MX.

Relacionado