No estuvo Beyoncé y mucho menos Taylor Swift, pero las risas no faltaron en la Convención Nacional Demócrata… ya es ganancia: hace unas semanas, todo era incertidumbre (tirándole a derrota cantada) con Joe Biden. Ahora, con Kamala Harris, parece que no todo está decidido para las elecciones de noviembre.

Kamala Harris promete mejoras para los migrantes… pero también una frontera segura

Aunque desde hace varios días se sabía, ayer se confirmó: Kamala Harris es, oficialmente, la candidata del Partido Demócrata a la presidencia de Estados Unidos. La todavía vicepresidenta ayer aceptó la nominación, en un acto que cerró la Convención Nacional Demócrata celebrada en Chicago.

“En nombre del pueblo, de cada estadounidense, sin importar el partido, la raza, el género o el lenguaje que su abuela hable, acepto la nominación”, dijo Harris, causando el revuelo de todos los presentes en el United Center, lugar mítico por ser donde los Chicago Bulls de Michael Jordan hacían magia.

En un discurso en el que aprovechó para tirarle a Donald Trump, acusándolo de fascista como mínimo, Kamala Harris recordó sus orígenes (es hija de padres provenientes de Jamaica e India) como recurso para hablarle a los millones de migrantes en Estados Unidos, a quienes prometió arreglar el averiado sistema que los atiende.

“Sé que podemos llevar con orgullo nuestra herencia como una nación de inmigrantes. (…) Podemos crear un camino a la ciudadanía y asegurar nuestra frontera”, aseguró Kamala Harris… seeee, coqueteando también con los votantes que exigen detener el paso de migrantes, sobre todo los provenientes de la frontera sur de Estados Unidos.

“Los giros inesperados no me son desconocidos”

La vicepresidenta de Estados Unidos aceptó que la candidatura demócrata le cayó de sorpresa, ya que hace unos meses apenas si estaba contemplada… y hace unas semanas ya había perdido la posibilidad, al Joe Biden llevarse las primarias.

“El camino que me trajo aquí fue, sin dudas, inesperado… Pero los giros improbables no me son desconocidos”, señaló Kamala Harris en referencia a su sorpresiva nominación. Sí, porque cayó de sorpresa, resultado de un hecho inusitado en Estados Unidos.

Como muchos saben, el presidente decidió no reelegirse debido a “problemitas” que se presentaron al inicio de su camino electoral (los cuales se acentuaron en el primer debate contra Trump)… y, bueno, todo terminó con Kamala echándose el tiro de ir contra un candidato republicano al que muchos dan, desde hace tiempo, como vencedor.

