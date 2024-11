Lo que necesitas saber: Desde que perdió la presidencia ante Biden, Donald Trump se la pasó asegurando que se cometió fraude en su contra. Ahora que ganó, el demócrata da este mensaje...

Pues como dicen los clásicos: “de lo malo, lo bueno”. Con esa filosofía que dan los años (o el saber que no se hizo mucho para evitar la tragedia), Joe Biden habló sobre la victoria de Trump en las elecciones de Estados Unidos… y rescató algo positivo: el resultado demostró que el sistema electoral no está maiceado.

Foto: Getty Images // Joe Biden en el debate contra Donald Trump.

Mensajito a Trump quien estaba duro y dale con un posible fraude

“Espero que podamos dejar de lado la cuestión sobre la integridad del sistema electoral estadounidense”, señaló el presidente Joe Biden en mensaje a la nación… y en pedradota directa a Donald Trump, quien días antes de las elecciones advertía sobre un posible fraude.

El sistema electoral es “es honesto, justo, transparente y se puede confiar en él, se gane o pierda”, agregó Biden, quien llegó a su ya agónica presidencia acusado de fraude por Donald Trump… cosa que, recordemos, llevó a una revuelta en el Capitolio de Washington.

Foto: Getty

Biden señaló que el ala demócrata reconoce que esta vez les tocó perder… y, ni hablar, así es esto de la democracia… no por eso dejará de gobernar y querer a Estados Unidos. “He dicho muchas veces que uno no puede amar a su país solo cuando gana”.

Biden promete a Trump una transición pacífica

Pasando a otros asuntos… Joe Biden dio el protocolario reconocimiento de la victoria electoral de Donald Trump. Nada de emotivas felicitaciones, pero sí la advertencia de que le chambeará duro de aquí a que termine su mandato.

Foto: Getty

“Tenemos 74 días para terminar la presidencia y haremos que cada uno cuente”, agregó todavía presidente de Estados Unidos…

Para que no digan que qué gacho, Joe Biden señaló que ayer le echó una llamada a Donald Trump y, ahí sí, lo felicitó con más ganas… y asegurándole que no debe de haber ninguna preocupación: le entregará el changarro bien y en forma. En otras palabras: la transición será pacífica. Aquí el mensaje enterito:

