La pregunta es, ¿cuál cese a fuego? Luego de que, supuestamente, Hezbollah e Israel acordaron una tregua de 60 días, se han seguido reportando ataques. Ambos bandos han lanzado sus respectivos bombardeos.

El cese al fuego lleva una semana, pero siguen reportándose ataques

Y, con lo anterior como dato importante, tenemos que Israel Katz, ministro de Defensa de Israel, lanzó esta advertencia: si llega a colapsar el cese al fuego, las Fuerzas de Defensa de su país ya no diferenciarán entre Líbano y Hezbollah… es decir, atacarán parejo al Estado (y posiblemente a población civil) y miembros del grupo paramilitar libanés.

Y otra pregunta: ¿qué así no ha sido como se ha desarrollado el conflicto en Líbano?… Bueno, el ministro de Defensa dice que no. Así que si la recién establecida tregua no funciona, Israel cambiará su enfoque en esta guerra:

“No habrá más exenciones para el estado del Líbano. Haremos cumplir el acuerdo con el máximo impacto y tolerancia cero. Si hasta ahora hemos diferenciado entre Líbano y Hezbollah, eso ya no será así”, advirtió Israel Katz.

Foto ilustrativa: Leon Neal/Getty Images // Soldados de Israel asesinaron al líder de Hamás.

Francia pide que Israel deje de violar el cese al fuego

Esta amenaza de Israel se da poco después de que el gobierno de Benjamin Netanyahu ordenó ataques aéreos sobre el distrito de Nabatieh, en el sur del Líbano. Esta ofensiva, señala The Guardian, se dio en respuesta al lanzamiento de cohetes de parte de Hezbollah.

” partidarios de Hezbollah se reúnen en la plaza al-Ashoura en los suburbios del sur de Beirut”. Foto: Marwan Tahtah-Getty Images.

Todo lo anterior sucedió pese a que ya había entrado en vigor el supuesto cese al fuego acordado entre Hezbollah e Israel. En la agresión israelí murieron nueve personas.

Según el diario inglés, uno de los países que se encargará de buscar un acuerdo de paz entre Hezbollah e Israel, Francia, acusó que el gobierno de Netanyahu ya violó varias veces el acuerdo de cese al fuego…

