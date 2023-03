¡Feliz inicio de semana! Arrancamos este lunes con el clima en Los Ángeles, que si bien no estará lleno de rayos de sol, tendrá temperaturas bastante agradables para practicar actividades al aire libre.

De acuerdo con el sitio Weather, el cielo estará parcialmente cubierto durante todo el día y la noche. Pero no te espantes, eso no significa que el clima en Los Ángeles no sea agradable.

De hecho, la temperatura máxima será de 72 grados Fahrenheit durante el día y de 50 por la noche con apenas un 1 por ciento de probabilidad de lluvia.

El clima en Los Ángeles para el resto de la semana

Para mañana martes el clima en Los Ángeles seguirá bastante deli. Se esperan temperaturas máximas de 69 grados Fahrenheit y mínimas de 53 con un sol que nos va a dar con todo.

Pero no cantes victoria porque el miércoles y el jueves la temperatura en Los Ángeles volverá a bajar hasta los 59 grados Fahrenheit.

Es más, el miércoles prepara tu paraguas porque es bastante probable que amanezcamos con lluvias matinales y vientos de hasta 10 millas por hora.

Foto: vía Weather.com

Un jueves menos mojado

Si bien el clima en Los Ángeles presenta el jueves algunas nubes y una probabilidad de lluvias del 24 por ciento, lo cierto es que estas se disiparán por la tarde con vientos que llegan desde el sur.

A diferencia de hoy, el porcentaje de humedad para el jueves será de hasta el 66 por ciento. En este sentido no te recomendamos salir con 30 chamarras a la calle pero sí con un buen impermeable que te ayude por si te sorprende la lluvia.

Que conste que te avisamos desde el lunes para que luego no te quejes de la empapada que te metiste el miércoles o el jueves.

