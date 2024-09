Lo que necesitas saber: A casi un año del inicio de la guerra en Gaza, Hamás aún tiene bajo su resguardo a rehenes capturados durante el ataque a Israel que desencadenó el conflicto bélico.

La huelga general en Israel fue iniciada por Histadrut, el principal sindicato de trabajadores del país. Es una acción convocada para exigir que Benjamin Neyantahu llegue a un acuerdo de cese al fuego en Gaza, tras conocerse el asesinato de seis rehenes que Hamás tenía bajo custodia.

Fueron encontrados los cadáveres de seis rehénes

Este 2 de septiembre se realiza una huelga general en todo Israel. Esta acción, iniciada desde ayer implica bloqueos de vías de comunicación, cancelación de servicio de transporte terrestre y vuelos en distintos aeropuertos del país. También se ha dado el pro de actividades en diversas instituciones educativas.

De acuerdo con DW, debido a la huelga general en Israel, los hospitales sólo ofrecen servicio de forma parcial. Además, empresas privadas dieron permiso para que sus empleados se unieran al paro.

¿Convocatoria fallida?

Pese a lo anterior, señala Julian Borger, editor de asuntos internacionales de The Guardian, la huelga general no tuvo el impacto que se esperaba… al menos no en la capital Tel Aviv. “No se sentía como una sociedad que fuera a derrocar a su gobierno”, explicó el periodista, luego del primer día del paro.

Sí hubo bloqueo de vías, explica Borger, pero el tráfico fluyó normal. “La línea ferroviaria nacional estaba funcionando, aunque algunos autobuses y líneas de tren ligero estaban parados”, agrega.

De acuerdo con el colaborador de The Guadian, eso de que las empresas dieron chance de unirse a la huelga se tomó más como “unas vacaciones” que como el comienzo de una lucha en contra de un gobierno que se niega a llegar a un acuerdo de paz.

Huelga fue política, no laboral… fue ilegal: Gobierno

Convocada por el sindicato conocido como Histadrut, la huelga general se planteó en solidaridad con las familias de los rehenes que fueron tomados por Hamás desde octubre pasado.

Lo anterior, luego que la noche del sábado se informó el hallazgo de los cadáveres de seis rehenes que el grupo extremista palestino tenía bajo su resguardo. Al parecer, fueron asesinados entre el jueves y viernes, luego de sobrevivir 11 meses en cautiverio.

“No toleramos el abandono” de rehenes, advirtió el líder de Histadrut al anunciar la huelga general concluirá a las 18:00 horas de este 2 de septiembre… bueno, se pensaba que así sería, pero el tribunal laboral determinó que ésta debe acabar a las 14:30 y, eso, nomás porque dieron chance: en el gobierno se quejaron de su realización, señalando que era una huelga con fines políticos y no laborales. Una huelga ilegal, acusó el primer ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich.

