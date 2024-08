Lo que necesitas saber: Según las investigaciones, Héctor Cuén habría facturado en negocio propio para la UAS, institución de la que su padre fue exrector.

Como si no pudiera ponerse más turbio el caso de Héctor Cuén, ayer, 13 de agosto, el fue vinculado a proceso el hijo del exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) y cuyo asesinato podría estar relacionado con la caída del Ismael El Mayo Zambada.

Hijo de Cuén realizó pagos irregulares como funcionario de la UAS

De acuerdo con los reportes, Héctor Cuén hijo fue vinculado a proceso, acusado del delito de negociaciones ilícitas, las cuales habrían sido realizadas en los años 2021 y 2022. El informe de este proceso se da a conocer justo el día en que la Fiscalía General de la República (FGR) atrae la investigación por el asesinato de Héctor Cuén padre.

Según las investigaciones que se han realizado hasta el momento, Cuén hijo realizó pagos irregulares a una empresa de su propiedad, esto mientras era director de Bienes y Suministros de la UAS, institución de la cual, recordemos, su padre fue rector. De acuerdo con Proceso, la audiencia en la que se dio la vinculación del susodicho se realizó luego de haberse diferido en casi una docena de ocasiones.

Supuesto asesinato de Héctor Cuén padre /Captura de pantalla

Lo anterior, indica Proceso, representaría que Héctor Cuén hijo movió mañosamente más de 1 millón 274 mil pesos, el primer año… al siguiente, poco más de 382,000 pesos. Todo el dinero, mediante la emisión de casi 600 facturas para una empresa inmobiliaria propiedad de la familia Cuén identificada como Casa María.

Se habrían cancelado factura… pero por presión mediática (y extemporáneamente)

En más detalles del caso, Ríodoce señala que Héctor Cuén Díaz solicitó a varios empleados de la UAS que el consumo que realizaban en el restaurante bar Casa María, fuera facturado a nombre de la universidad.

El medio periódico sinaloense señala que, dos días después de que se difundió el caso, fue supuestamente cancelada una factura por un monto de 1 millón 145 mil pesos… sin embargo, la Fiscalía General de la República no la tomó en cuenta, por haberse dado de manera extemporánea y porque no es creíble: fue pagada en efectivo y, por lo tanto, no pudo haber sido cancelada.

Vinculan a proceso a Héctor Cuén hijo / Captura de pantalla

Y bueno, todo lo que ocurre con Héctor Cuén hijo se da en el marco de las investigaciones por el asesinato de su padre… el cual habría sido ejecutado el mismo día de la aprehensión de Ismael El Mayo Zambada, quien, en una carta, asegura que Cuén padre no fue asesinado en una gasolinería, como asegura la Fiscalía de Sinaloa, sino en el rancho en el que él fue emboscado.

Las autoridades ya revelaron un video del momento en que, supuestamente, se realizó la ejecución (porque eso parece y no tanto un intento de robo), peeeeeero, efectivamente, hay muchos “peros”…

