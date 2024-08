Lo que necesitas saber: Hezbollah no sólo hace esta advertencia por los asesinatos de líderes de Hamás, sino, principalmente, por el reciente abatimiento de su líder Fuad Shukur, quien era considerado mano derecha del secretario general del grupo libanés, Hassan Nasrallah.

Si alguien pensaba que, con los asesinatos de los líderes de los frentes militar y político de Hamás (más el reciente abatimiento del segundo al mando de Hezbollah), la guerra en Medio Oriente estaba por terminar, nada de eso. Parece que el grupo libanés (Hezbollah) entrará de lleno en contra de Israel. Eso es lo que hacen suponer las recientes declaraciones.

“Deben esperar nuestra inevitable respuesta”: secretario general de Hezbollah

En un discurso difundido a los asistentes al funeral de Fuad Shukur, líder de Hezbollah que fue abatido recientemente por las fuerzas de Israel, el secretario general del grupo de Líbano, Hassan Nasrallah, advirtió que el conflicto con el gobierno de Benjamin Netanyahu entrará en una “nueva fase”… y no en referencia a un proceso de paz o disminución de los ataques. No, Hezbollah buscará venganza.

“El enemigo, y aquellos que están detrás del enemigo, deben esperar nuestra inevitable respuesta”, advirtió el líder de Hezbollah. “No saben cuáles líneas rojas cruzaron”.

El líder de Hezbollah, Sayyed Hassan Nasrallah / Captura de pantalla

Shukur es el miembro de Hezbollah de más alto rango asesinado desde 2008

A inicio de semana, Israel se adjudicó el asesinato de uno de los máximos líderes militares de Hezbollah, Fuad Shukur. Esto, después de un ataque ejecutado con la ayuda de drones sobre la capital libanesa, Beirut. De acuerdo con CNN, éste es el miembro de Hezbollah de más alto rango que ha sido asesinado desde 2008, cuando fue abatido Imad Mughniyeh, quien, en ese momento, dirigía operaciones bélicas del grupo chií.

Además de líder militar, Fuad Shukur era considerado mano derecha de Hassan Nasrallah. Por información que ayudara a su captura, Estados Unidos estaba dispuesto a pagar 5 millones de dólares de recompensa.

Bandera de Líbano y Hezbollah / Captura de pantalla

De acuerdo con The Guardian, las amenazas hechas durante el funeral de Fuad Shukur, fueron replicadas en las ceremonias en honor a Ismail Haniyeh, líder político de Hamás que también fue asesinado esta semana por las Fuerzas de Defensa de Israel (aunque éstas no se han adjudicado el hecho). Haniyeh fue abatido en Teherán, a donde había acudido para presenciar la ceremonia de ascenso del nuevo presidente de Irán.

Horas después de los asesinatos de Sukur y Haniyeh, Israel publicó un comunicado en el que informó que también asesinó al líder militar de Hamás, Mohammed Deif. Aunque apenas lo confirmó, esto lo habría conseguido durante un ataque realizado hace casi un mes sobre la ciudad de Khan Younis.

Irán también habría prometido responder a Israel

Y muchos podrían pensar que, con el asesinato de los líderes de Hamás y Hezbollah, el gobierno de Netanyahu la tiene de gane… pero no. Según indica The Guardian, Irán estaría cerca de entrar de lleno al conflicto. Así lo han señalado funcionarios de este país, quienes de manera extraoficial señalan que el líder supremo iraní, Ali Jamenei, emitió la orden de atacar Israel.

La amenaza de un conflicto de mayores proporciones en Medio Oriente, entonces, se ve más cercana. Así lo aceptó el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Bueeeeno, no lo señaló directamente, pero no dejó de comentar que los recientes asesinatos de los líderes de Hamás, no ayudan a las negociaciones de cese al fuego… negociaciones que, hace apenas unos días, cuando Netanyahu visitó Washington, se indicó que estaban muy cerca de ser exitosas.

