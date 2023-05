Un estudio publicado ayer reveló que las personas en coma o que están a punto de morir registran actividad cerebral como sueños lúcidos o alucinaciones.

La luz al final del túnel, las voces celestiales o esa sensación de volar que experimentan personas que estuvieron cerca de la muerte pueden estar directamente relacionadas a estas oscilaciones del cerebro.

¿Existe la vida después de la muerte?

El estudio publicado en Proceedings of the National Academy of Science comprobó que nuestros cerebros pueden estar activos incluso cuando el corazón deja de bombear sangre.

¿Hay vida después de la muerte? | Foto: BBC

“Se pensaba que el cerebro moribundo estaba inactivo; nuestro estudio mostró lo contrario” Jimo Borjigin, investigador de la Universidad de Michigan

Estas declaraciones contradicen a lo estipulado hace años, cuando se aseguraba que el cerebro dejaba de funcionar durante un paro cardíaco.

Ahora, esto no significa que una vez que mueras a tu alma le van a salir alitas y te vas a ir volando.

O al menos hasta el momento no está comprobado.

El estudio monitoreó a varios pacientes

Para llegar a esta información. El equipo del doctor Borjigin trabajó con varios pacientes que murieron en el hospital o que presentaron un paro cardíaco.

En ambos casos se registró “actividad gamma compleja en una zona caliente del cerebro” que resulta fundamental para el procesamiento consciente.

En resumen, esta actividad gamma sugiere que el cerebro moribundo se activa por una última vez antes de apagarse para siempre.

Ahora las y los especialistas esperan que al menos uno de sus pacientes se recupere para saber el testimonio de una “experiencia cercana a la muerte”.