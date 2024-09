"Que la vergüenza cambie de bando": Lecciones de Gisèle Pélicot y el juicio público contra sus 51 agresores en Francia

Lo que necesitas saber: En Francia se lleva a cabo un juicio contra 51 agresores de Gisèle Pélicot, quien decidió que fuera público porque la culpa y vergüenza tiene que ser de los agresores, no de ella.

“Ella quiere crear consciencia sobre lo que le sucedió para que hechos como estos no vuelvan a suceder. Ella sabe qué habrá momentos extremadamente difíciles, pero no tiene por qué esconderse y no tiene por qué avergonzarse”, dijo el abogado de Gisèle Pélicot, quien decidió llevar el juicio contra sus agresores de manera pública en Francia.

Se trata de un juicio público contra Dominique Pélicot, exesposo de Gisèle, y 50 hombres, que refleja la barbarie del abuso sexual dentro de la familia y hacia afuera, en los espacios públicos.

Foto: @CollagesNyc

Y que además de todo nos manda un mensaje urgente e importante: en los casos de violencia sexual, las víctimas no deben cargar ni con la culpa ni con la vergüenza, sino los agresores.

Gisèle Pélicot en un juicio histórico en Francia: “Que la vergüenza cambie de bando”

Es probable que ya escucharon de este horrible caso de barbarie y violencia sexual que ha causado indignación no sólo en Francia, sino en todo el mundo, sacudiéndonos en torno a las violencias contra las mujeres tanto en casa como en los espacios públicos y hasta digitales.

En la carga de estigmas hacia las víctimas de violencia sexual. Culpa y vergüenza que las sociedades suelen construir —y que ha sido de manera histórica— contra las personas agredidas. ¿Por qué lo decimos así?

Foto: @Brouettehurlante

Justo por el mensaje de Gisèle Pélicot y su defensa con el que comenzamos esta nota.

A partir de la valiente decisión de llevar el juicio contra sus agresores de manera pública “cuanta más publicidad, cuanta más deshonra para ellos, mejor”, según sus palabras; Gisèle Pélicot nos envía un mensaje urgente, necesario e importante para que las sociedades cambien el discurso de culpa y vergüenza que suelen aplicar hacia las víctimas.

No sólo son las declaraciones. Gisèle Pélicot ha acudido con su familia —hijos e hija— a las audiencias, sin sentir la necesidad de esconderse de las cámaras.

Infografía de Volcánicas, una red feminista de periodismo en América Latina. Foto: @VolcanicasRev

Del otro lado de la moneda, los agresores sexuales —sujetos comunes, desde un bombero hasta un periodista— han cubierto sus rostros para no ser reconocidos entre la gente.

¿Por qué es urgente y necesario escuchar el mensaje de Gisèle?

La misma historia —en todas partes del mundo— nos cuenta de casos de violencia sexual contra niños, niñas y mujeres que fueron silenciados durante muchos años por figuras de poder. Todo esto aceptado por las mismas sociedades de estructura patriarcal.

Como ejemplo están los casos de abusos en las escuelas industriales de Irlanda, donde decenas de sacerdotes y monjas abusaron de menores de edad a finales de la década de 1930 y hasta 1970.

“Todas las mujeres del mundo te apoyamos Gisèle Pélicot”. Foto: @Nabilla

Y fue hasta años después que el mismo gobierno irlandés ofreció disculpas públicas y se reconocieron las agresiones.

Sin embargo, ¿qué pasó durante todo ese tiempo? Las víctimas contaron que después de las agresiones sintieron vergüenza y culpa y esa fue una de las muchas barreras para denunciar.

Por eso es relevante el mensaje de Gisèle, quien ha compartido que espera justicia para que la serie de actos tan atroces que vivió no se vuelva a repetir. Que no se perpetúen. “Que la vergüenza cambie de bando” en los espacios privados y públicos.

El juicio público

A inicios de septiembre de 2024 arrancó un juicio público —ponemos énfasis en “público”— contra Dominique Pélicot y más de 70 hombres. ¿La razón?

Dominque Pélicot está acusado sumisión química y abuso sexual. De contactar y organizar —mediante un chat— “encuentros” con otros hombres que iban directo a casa de la familia Pélicot, ubicada en Mazan, un pueblo cercano a la ciudad de Aviñón, al sur de Francia, para violar a su entonces esposa.

Gisèle Pélicot. Foto: Manon Cruz-Reuters.

Lo hacían mientras Gisèle Pélicot permanecía inconsciente bajo el influjo de benzodiazepinas administradas en secreto por el mismo Dominique.

Fueron 92 agresiones —llevadas a cabo por 72 hombres, de este grupo 51 ya están en el juicio incluyendo a Dominique— por 9 años.

En 2020 iniciaron las investigaciones

Este horrible caso fue revelado en septiembre de 2020 cuando Dominique Pélicot, actualmente de 71 años de edad, fue detenido por un policía de seguridad en un supermercado.

El sujeto fue detenido infraganti grabando a las clientas debajo de sus faldas. Al principio, Domique Pélicot explicó que se había tratado de “un impulso”.

“Corte de Aviñón, Francia”. Foto: Manon Cruz-Reuters.

Sin embargo, la policía no ignoró este caso ni lo dejó así como así. Esta detención fue el inicio de una investigación que revelaría cosas todavía más horribles: videos y fotos de los abusos sexuales contra su entonces esposa.

Las sentencias que se esperan

El juicio público contra Dominique y el resto de los agresores se está llevando a cabo en el Tribunal de Aviñón, Francia, donde se prevén sentencias de hasta 20 años de prisión por violación agravada.

Aunque el cinismo se asoma porque los agresores han argumentado que no sabían que Gisèle estaba sedada en “los encuentros”.

De hecho, medios internacionales como El País relatan que un par de los contactados decidieron rechazar las propuestas del exesposo de Gisèle porque consideraron que se trataba claramente de una violación. Sin embargo, ninguno llegó a denunciarlo.

Por lo pronto, sabemos que 18 sujetos ya fueron detenidos, mientras que el resto de los agresores sexuales está llevando el proceso en libertad, asistiendo a las audiencias con los rostros cubiertos, intentando que la gente no los reconozca.

En el caso de Dominique, el sujeto es investigado por violación y asesinato de una joven en 1991 y por intento de violación de otra joven en 1999.

Además, se están considerando otros casos dentro del mismo caso de Gisele. Es decir, se ha planteado si los abusos se extendieron a su hija y nueras a raíz de fotos encontradas en los archivos del agresor de 71 años.

Publicado en Sopitas MX.

