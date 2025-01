Lo que necesitas saber: El acuerdo pasará ahora al gabinete en pleno para su aprobación final. Puro trámite (parece)... el domingo comenzaría la liberación de los primeros rehenes y prisioneros.

Ahora sí: se le dio “guardar, imprimir” al acuerdo con el que se dará el cese al fuego en Gaza. El gabinete de Seguridad de Israel ratificó lo ya establecido desde hace días con Hamás.

Foto ilustrativa: Leon Neal/Getty Images // Soldados de Israel

Liberación de rehenes comenzará este domingo 19 de enero

Bueno, con el gobierno de Israel no se sabe… pero lo que se ha difundido es que, en efecto, la oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu ha confirmado que el acuerdo con Hamás no sólo está firmado, sino que comenzará a echarse a andar en breve.

“Una vez el gabinete (de Seguridad) y el Gobierno dan su aprobación y el acuerdo entre en vigor, la liberación de los rehenes se llevará a cabo según el plan previsto”, anunció la oficina de Netanyahu, citada por The Guardian.

Foto: Getty

De acuerdo con los reportes, el acuerdo de cese al fuego en Gaza comenzará este fin de semana. Y una de las primeras acciones (y quizás una de las más importantes) se realizará este domingo 19 de enero: la liberación de rehenes.

Falta un último paso para el cese al fuego en Gaza… pero parece mero trámite

La ratificación del acuerdo de cese al fuego en Gaza se da horas después de que Benjamin Netanyahu lo pusiera en duda… según el primer ministro de Israel, Hamás trató de renegociar el acuerdo ya establecido, lo cual suponía una “crisis de última hora”.

Aunque no se había confirmado que el acuerdo se había caído (no había razones para ello), Israel aprovechó que éste todavía no estaba completamente confirmado para atacar. En la que se espera sea la última de sus ofensivas, Israel consiguió asesinar 70 palestinos.

Pero bueno, todo pinta para que esta vez sí haya cese al fuego. De acuerdo con DW, las familias de los rehenes que serán liberados ya están al tanto de la situación y preparan todo para recibirlos. Si no sucede algo inesperado, 33 personas regresarán a casa.

Publicado en Sopitas MX.

