Actor, cantante, activista y “rey del calypso”. Este martes falleció a los 96 años la leyenda Harry Belafonte, quien luchó durante la década de los 60 contra las barreras raciales en el país.

Una insuficiencia cardíaca fue lo que terminó con la vida de Harry Belafonte, quien utilizó su poder como estrella para mostrar “la vida como debería ser”.

Foto: AP

“No soy un artista que devino activista, soy un activista que decidió meterse de artista”. Harry Belafonte

¿Quien fue Harry Belafonte?

Hijo de inmigrantes antillanos, Harry Belafonte creció en la zona más pobre del Harlem. Fue allí donde se valió únicamente de su talento, su voz y los sueños que tenía para salir adelante en una sociedad que segregaba a la comunidad negra.

Foto: Especial

Fue hasta los años 50 cuando Belafonte conquistó al público blanco con temas como The Banana Boat Song o I Do Adore Her y desde aquel entonces nada volvería a ser igual.

Su relación con Martin Luther King Jr.

Belafonte aprovechó su fama y sus ganas de cambiar el mundo para acercarse al mismísimo reverendo Martin Luther King Jr., con quien trabajó de la mano para alcanzar la igualdad en Estados Unidos.

Harry Belafonte y Martin Luther King Jr. | Foto: Especial

El activismo de Harry Belafonte continuó durante décadas. Estuvo implicado en la lucha contra el apartheid en Sudáfrica y daba igual si se trataba de George Bush o Barack Obama…

El músico siempre jaló al parejo a la hora de criticar y luchar por un país con mayores oportunidades.

Por eso hoy lo recordamos con mucho cariño.

¡Que descanse en paz!