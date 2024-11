Lo que necesitas saber: Presidente electo en el exterior, pero, en Venezuela, Edmundo González cuanta con orden de aprehensión por diversos delitos que le atribuye e gobierno de Nicolás Maduro.

Quién sabe por qué ahora y no antes, pero, luego de tres meses de haberse dado la elección en Venezuela, hasta ahora el gobierno de Estados Unidos reconoce al que, para ellos, es el “presidente electo”… no, no Nicolás Maduro. Para los gringos es Edmundo González.

Edmundo González, líder opositor en Venezuela / Foto: @EdmundoGU

Reconocimiento fue hecho por el secretario de Estado, Antony Blinken

“El pueblo venezolano habló rotundamente el 28 de julio e hizo presidente electo a Edmundo González”, escribió en redes el secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken. “La democracia exige respeto a la voluntad de los electores.

Este “nombramiento” en nada cambia lo que sucede en Venezuela: el presidente sigue siendo Nicolás Maduro… sin embargo, ante el exterior, Edmundo González es quien realmente ganó las elecciones presidenciales y, por lo tanto, el de Maduro es un gobierno ilegitimo.

Foto: Marcelo Perez del Carpio/Getty Images // Edmundo González y María Corina Machado

Antes del mensaje de Blinken, Estados Unidos había simplemente reconocido a Edmundo González como el candidato que mayor número de votos obtuvo en los comicios de finales de julio. Esto, por el trabajo de observadores internacionales. Sin embargo, es la primera vez que la administración de Joe Biden llama al líder opositor “presidente electo” de Venezuela.

Unión Europea ya lo había hecho

Antes del gobierno de Estados Unidos, los países que conforman la Unión. Europea reconocieron a González como “presidente electo”. Incluso lo hicieron con más formalidad, al llamarlo así en el pleno del Parlamento Europeo, cuando se anunció que, junto con María Corina Machado, había ganado el Premio Sakharov… el máximo reconocimiento en Derechos Humanos, Libertad de Expresión y Defensa de la Democracia que otorgan los eurodiputados.

Foto: Alfredo Lasry R/Getty Images // Orden de aprehensión en contra de Edmundo González en Venezuela.

“El Parlamento Europeo apoya al pueblo de Venezuela y a María Corina Machado y al presidente electo, Edmundo González Urrutia, en su lucha por el futuro democrático de su país. Este premio es para ellos”, señaló la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola.

Edmundo González reaccionó al reconocimiento del gobierno de Estados Unidos, simplemente enviando un breve mensaje en redes. “Este gesto honra el deseo de cambio de nuestro pueblo y la gesta cívica que juntos protagonizamos el pasado 28 de julio”, señaló el líder opositor, igual, en redes.

