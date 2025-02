Lo que necesitas saber: Estados Unidos ya ofrece una visa para inversionistas... sólo que el gobierno de Trump considera que ésta se presta a fraudes y permite que inmigrantes obtengan la residencia a "bajo costo".

No es que no le gusten los inmigrantes a Donald Trump… sólo que no le gustan los pobres. Así lo deja ver con este anuncio de la “tarjeta dorada”, la cual abrirá el camino para que extranjeros obtengan la residencia permanente en Estados Unidos…

Tarjeta dorada de Trump costará 5 millones de dólares

“Serán ricos y tendrán éxito. Gastarán mucho dinero, pagarán muchos impuestos y emplearán a muchas personas. Creemos que va a ser extremadamente exitoso”, aseguró Donald Trump al anunciar la “tarjeta dorada” desde su oficina, en la Casa Blanca.

La “tarjeta dorada” que venderá el gobierno de Trump tendrá un costo aproximado de 5 millones de dólares… y va con dedicatoria. Según prevé el presidente de Estados Unidos, atraerá a los oligarcas rusos que fueron sancionados tras la invasión a Ucrania.

Reemplazará a la EB-5… que permitía “green card” de bajo costo a inmigrantes, dice secretario de Comercio

La tarjeta anunciada por el republicano reemplazará a la visa otorgada por el Programa de Inversionistas Inmigrantes, EB-5, la cual es casi lo mismo… sólo que sin la marca Trump.

La EB-5 se otorga, desde 1992, a personas (con todo y familia) que realizan inversiones en Estados Unidos y que sus empresas ofrezcan, mínimo, 10 empleos permanentes a trabajadores estadounidenses cualificados.

El secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, confirmó que la tarjeta dorada de Trump reemplazará a la EB-5, ya que la actual administración considera ésta se presta a fraudes y permite que inmigrantes obtengan la “green card” a bajo costo.

Con esto último se reafirma lo que se indicó al inicio: no es que no le gusten los migrantes a Trump, sólo que no le gustan los que son pobres.

