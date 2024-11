Lo que necesitas saber: Donald Trump ya obtuvo más de los votos electorales necesarios para ganar la elección. Aún faltan algunos estados de reportar números, pero la victoria del republicano es un hecho.

Las votaciones se paralizaron durante un par de horas, pero poco después de las 4:00 am se dio Wisconsin al republicano. Con esto, Donald Trump consiguió 277 votos electorales (siete más de los 270 necesarios) y se convierte en el próximo presidente de los Estados Unidos.

Foto: Chip Somodevilla-Getty Images.

“Es el mayor movimiento político de todos los tiempos”

Habrá una nueva “época dorada” para Estados Unidos, prometió Donald Trump en el mensaje dado en Palm Beach, en el que adelantó lo que acabó por concretarse. Esto lo dijo cuando estaba a tres puntos de conseguir formalmente la victoria.

“Este fue un movimiento como nunca antes se había visto y, francamente, creo que es el mayor movimiento político de todos los tiempos”, presumió Donald Trump desde horas antes de llegar (y rebasar) los 270 votos electorales para convertirse en el presidente número 47 de los Estados Unidos.

Donald Trump gana el estado clave de Pennsylvania // Foto: Donald Trump

Donald Trump gana con voto electoral y voto popular

Por su parte, Kamala Harris no se ha pronunciado sobre lo sucedido. Según los reportes de corresponsales de N+, desde poco antes de las 12:00 am (hora de México), ella y su equipo levantaron el changarro. La indicación fue clara señal de que las expectativas no eran las mejores: ni la candidata ni nadie de los demócratas diría una palabra.

Foto: AP

Además de llevarse los votos electorales necesarios para ganar la elección presidencial en Estados Unidos, esta vez Donald Trump también estaría obteniendo el voto popular. Algo que no hizo en 2016, cuando derrotó a Hillary Clinton… y, de hecho, desde hace tiempo ningún candidato había logrado desde hace tiempo.

De acuerdo con el reporte que AP ofrece a las 4:30 am, Donald Trump tiene casi 71 millones de votos (51.0%), mientras que Kamala Harris logró poco más de 65 millones (47.5%) .

Líderes del mundo reconocen victoria de Trump

Desde horas antes de que cayera Wisconsin para el lado republicano, Donald Trump recibió felicitaciones de líderes de todo el mundo. Una señal de que ya era un hecho lo que acabó por ocurrir.

Donald Trump sólo será candidato por los republicanos este 2024. Foto: Getty Images

Entre quienes felicitaron anticipadamente a Trump estuvieron el canciller alemán, Olaf Scholz y el presidente de Francia, Emmanuel Macron… claro, también el ucraniano, Volodimir Zelenski.

De este lado del Atlántico, uno de los primeros en felicitar a Donald Trump fue el presidente de Argentina, Javier Milei. “Felicitaciones por su formidable victoria electoral.Ahora, ‘Make America Great Again’. Sabe que pueden contar con Argentina para llevar a cabo su tarea”, escribió Milei en su mensaje publicado en redes.

