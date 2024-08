Lo que necesitas saber: Céline Dion prohibió a Donald Trump usar su canción 'My Heart Will Go On' para sus mitines.

“¿De verdad esa canción?“. Así remató el equipo de Céline Dion el breve pero muy certero comunicado que prohíbe a Donald Trump y toda su banda usar la canción ‘My Heart Will Go On’ —famosa por la película ‘Titanic’— y que el expresidente ha usado en su campaña rumbo a las elecciones de Estados Unidos.

El reclamo de Céline Dion llega después de que Donald Trump o, bueno, su equipo de campaña le aplicara la misma a Wookid, al usar la rola ‘Run Boy Run’ para su campaña —cosa por la que el autor también puso el grito en el cielo.

‘My Heart Will Go On’ y cómo Céline Dion prohíbe a Trump usar su canción de Titanic

¿Qué hizo Donald Trump? Usó la canción de la gran Céline Dion en un… mitin de campaña en Montana.

El expresidente de Estados Unidos y su equipo de campaña se pusieron sentimentales y eligieron ‘My Heart Will Go On’, popularizada gracias a la película de Titanic —y que musicalizó un montón de vals de XV años acá en México a finales de la década de los 90. ¿A ustedes les tocó?

El comunicado fue publicado en las redes de la canadiense. Unas cuantas líneas pero certeras.

“El equipo directivo de Celine Dion y su discografía han tenido conocimiento del uso no autorizado del video, la grabación, la interpretación musical y la imagen de Céline Dion cantando ‘My Heart Will Go On’… este uso no está autorizado en modo alguno y Céline no respalda este uso ni ningún otro similar”.

Todo este asunto de la canción en un mitin de Trump llega después de la exitosa reaparición de Céline Dion en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de París 2024 y también de otra protesta… mientras las últimas encuestas han arrojado que Kamala Harris supera al empresario en la intención del voto ciudadano.

‘Run Boy Run’

Esta no ha sido la primera vez que un artista se queja de que el equipo de Donald Trump se apañe una de sus canciones.

Antes de Céline Dion, el músico francés Yoann Lemoine Woodkid denunció a Donald Trump por usar su canción ‘Run Boy Run’ —sin su permiso— en spot de la campaña del republicano.

La contradicción del equipo de Trump es que ‘Run Boy Run’ es considerado un himno LGBT+… cosa que no va muy acorde al discurso de Donald Trump y sus seguidores.

Así se ponen las cosas allá en Estados Unidos rumbo a las elecciones presidenciales del 5 de noviembre —por cierto, el expresidente ya anda de regreso en Twitter, presumiendo un encuentro con… ¿Elon Musk?

