Lo que necesitas saber: La controvertida app CBP ONE cerró después de que Trump tomara protesta como presidente, dejando en el limbo a migrantes que estaban a la espera de una cita para solicitar asilo en Estados Unidos.

Donald Trump regresó a la Casa Blanca con un montón de controvertidas declaraciones, entre ellas designar a los cárteles mexicanos como terroristas o que su gobierno sólo reconocerá dos identidades de género; además de acciones que resultaron un trancazo para los/las migrantes por el cierre de la app CBP ONE. Acá les explicamos qué es.

Se trata de un golpazo para los/las migrantes que esperan en la frontera de México con Estados Unidos una cita para tramitar un permiso humanitario que les permita entrar al gabacho.

Sin embargo, en cuanto Donald Trump tomó protesta como presidente de Estados Unidos, la app CBP ONE cerró.

¿Qué es CBP ONE? El cierre de la app de citas para migrantes tras el regreso de Trump

Ok, la app CBP ONE no es otra cosa sino el medio por el que los/las migrantes que quieren pasar a Estados Unidos desde México puedan agendar una cita con el gobierno estadunidense para tramitar un permiso humanitario y pasar la frontera.

La app CBP ONE fue creada en enero de 2023. Funcionaba de manera gratuita y las citas eran programadas en uno de los 8 puntos de la frontera entre México y Estados Unidas.

Va de nuevo: la CBP ONE es sólo un instrumento para tramitar las citas para solicitar asilo en Estados Unidos. No es la solicitud en sí.

¿El fin de la app CBP?

Por lo pronto, lo que sabemos es vía la información que publicó la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (precisamente CBP, por sus siglas en inglés):

Que a partir del lunes 20 de enero, las funciones que “anteriormente permitían a los extranjeros indocumentados presentar información por adelantado y programar citas en 8 puertos de entrada de la frontera suroeste ya no están disponibles”.

Eso quiere decir que las citas ya programadas fueron canceladas. Tampoco hay chance de tramitar nuevas.

Todo esto deja en la incertidumbre a decenas de migrantes que estaban al filo de la frontera a la espera de una cita.

Y que a partir del 20 de enero su situación se vuelve más incierta tanto en México como en sus oportunidades para entrar a Estados Unidos.

La denuncia contra la app CBP

Amnistía Internacional denunció el uso de la app CBP ONE porque violaba el derecho a solicitar asilo, así como los protocolos de NO devolución. ¿La razón?

Por condicionar la entrada a Estados Unidos y poner como requisito que el asilo debe pedirse en uno de los puntos de la frontera de México con el gabacho y la obligación de hacerlo mediante esta aplicación.

