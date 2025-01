Lo que necesitas saber: Donald Trump es el primer expresidente de Estados Unidos en ser hallado culpable por delitos graves... ahora será el primer presidente en ser condenado por delitos de gran calibre.

Se sabía que así sería: Donald Trump libró la cárcel, pese a ser culpable de 34 delitos relacionados con el caso Stormy Daniels. Ya se le dictó sentencia y quedó así:

“Este tribunal ha determinado que la única sentencia legal que permite dictar sentencia condenatoria sin invadir el cargo más alto del país es la absolución incondicional”, señaló el juez Juan Merchan, en la audiencia de este 10 de enero.

Trump, “Persona del Año” de la revista TIME / Imagen: TIME

Donald Trump es culpable, pero libra prisión por la protección que le da ser presidente electo…

“Las protecciones que se le otorgan al cargo de presidente no son un factor atenuante. No reducen la gravedad del delito ni justifican su comisión de ninguna manera”, razonó el juez Merchan, aceptando que dichas protecciones que el pueblo estadounidense le otorgó a Trump al elegirlo como presidente, deben ser respetados por la Corte.

“Sin embargo, a pesar de la extraordinaria amplitud de esas protecciones, un poder que no brindan es el poder de anular un veredicto del jurado”, agregó el juez. Esto quiere decir que Donald Trump arrastrará condena en su expediente, pero no se le verá en la cárcel, multas ni libertad condicional.

¿Y eso cómo se resume en términos de Los Simpson? Citando al gran Lionel Hutz, se podría decir que Donald Trump no sólo es culpable, sino que también es inocente de no ser culpable…y, pese ello, no pisará prisión.

Donald Trump pretendía llegar “limpio” a la toma de protesta de su nuevo mandato como presidente… pero no: falló en su intento de dejar “para después” el dictado de su sentencia por el caso Stormy Daniels. La Corte Suprema bateó su petición de aplazamiento.

Entrevista el presidente electo de EEUU / Captura de pantalla (video: NBC)

La condena contra Trump es por delitos graves

La condena que hoy, hoy hoy (10 de enero), se conoce en contra de Trump es su “castigo” , luego de haber sido hallado culpable de 34 cargos relacionados con el caso Stomy Daniels. Una chulada que deja en evidencia el tipo de ñero que eligieron en Estados Unidos como futuro mandatario….

Donald Trump recibió esta sentencia por haber falsificado facturas y registros contables, con el objetivo de ocultar que pagó un soborno a la actriz porno, Stormy Daniels, con quien tuvo una relación extramarital … un soborno con el que la pretendió callar, para que no soltara la sopa del affair, previo a las elecciones presidenciales de 2016.

Stormy Daniels en conferencia de prensa. Foto: Getty Images.

Antes de solicitar aplazar la sentencia, el equipo legal de Donald Trump pidió al juez desestimar completamente el caso… que porque se debía permitir que el proceso de transición del poder en Estados Unidos se diera sin las interrupciones que implica una audiencia de sentencia penal. El juez no halló lógica en la petición.

“Este Tribunal cree firmemente que solo dando carácter definitivo a este asunto se atenderán los intereses de todas las partes”, señaló el juez al establecer que la sentencia por el caso Stormy Daniels debía conocerse antes del 20 de enero… fecha en la que Donald Trump tendrá inmunidad presidencia, al rendir protesta como nuevo mandatario de Estados Unidos.

Donald Trump/ Foto: Getty

