Lo que necesitas saber: Pese a que en las semanas pasada iba en conjunto con Brasil y Colombia para tratar de mediar en el asunto de Venezuela, en esta ocasión México no le hizo tercia a la propuesta de repetir las elecciones presidenciales… y parece que fue lo mejor, dada la respuesta que Nicolás Maduro y oposición dieron a la sugerencia.

Los presidentes de Brasil y Colombia le querían echar creatividad democrática al nada resuelto asunto de Venezuela y ninguna de las partes aceptaron la propuesta. Entonces, queda claro que acudir a la magia de la repetición no será la respuesta para lo que sucede en el país sudamericano.

Foto: Jesus Vargas/Getty Images.

Lula y Petro –por separado, pero en sintonía– propusieron repetir elecciones

Ya que el Consejo Nacional Electoral de la República Bolivariana no tienen ganas de mostrar el total de los votos que se emitieron en las pasadas elecciones presidenciales de Venezuela, por separado –pero en perfecta sintonía– los presidentes Lula da Silva de Brasil y Gustavo Petro de Colombia sugirieron repetir “tocho”… nomás que, ahora, con un comité conformado que vaya checando todo de manera meticulosa.

“Si [Nicolás Maduro] actúa con sentido común, podría convocar nuevas elecciones, formando un comité electoral con miembros de la oposición y observadores internacionales”, señaló primero, en entrevista radiofónica, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.

Foto: Victor Moriyama-Getty Images.

Lula, quien desde antes las elecciones presidenciales de Venezuela traía pique con el mandatario bolivariano, ofreció una segunda propuesta para resolver la crisis post electoral… una quizás más imposible que la primera: crear un gobierno de coalición entre Nicolás Maduro y la oposición.

Poco después de la propuesta emitida desde Brasil, en Colombia, el presidente Gustavo Petro también propuso la repetición de las elecciones presidenciales para darle solución a la crisis en Venezuela. Eso y otras cositas enlistadas en un tuitazo difundido en su cuenta oficial:

“Levantamiento todas las sanciones contra Venezuela. Amnistía general nacional e internacional. Garantías totales a la acción política. Gobierno de cohabitación transitorio. Nuevas elecciones libres”, señaló Petro en un mensaje con dedicatoria especial para Nicolás Maduro, a quien le recordó la experiencia de Colombia con su Frente Nacional, con el cual liberales y conservadores lograron una transición del poder (cof, luego de derrocar al general Gustavo Roja Pinilla, cof).

Gustavo Petro, presidente de Colombia / Foto: Facebook/gustavopetrourrego

“Cada país sabe qué debe hacer en sus asuntos internos”: Maduro

El presidente de Venezuela respondió a lo propuesto por Lula y Petro pidiéndoles no meterse en asuntos de otros países. No así, sino de una forma un poco más diplomática, pero no menos dura: “Yo no practico la diplomacia de micrófono, no lo practico jamás. Si no, uno entonces se convierte en consejero de los demás países”, dijo el mandatario bolivariano en clara referencia al par sudamericano.

Foto: Redes Sociales

Ya, en forma más directa, Maduro dijo que a él nunca se le escuchará decirle a sus homólogos lo que tienen que hacer con sus gobiernos. “Cada presidente sabe, cada Estado, cada país sabe qué debe hacer con sus asuntos internos”.

Por su parte, los líderes de la oposición en Venezuela, María Corina Machado y Edmundo González, también mandaron mucho a… a la propuesta de Brasil y Colombia. La líder opositora le dijo “no, gracias” a la propuesta, señalando que, de repetirse las elecciones presidenciales, se le estaría faltando el respeto a los ciudadanos que fueron a las urnas a emitir su voto… y sin dejar de lado el tema de la soberanía, la cual debe respetarse.

Elecciones en Venezuela / Foto: Facebook/CNEesVenezuela

Acompañando al pronunciamiento de Machado, el candidato opositor, Edmundo González, rechazó también la propuesta de Lula y Petro, limitándose a señalar la no necesidad de barrer de nuevo con Maduro como, supuestamente, ya lo hizo… pa’ qué, si el ya ganó y ganó bien y de manera abrumadora.

Por cierto, aunque se difundió que Joe Biden dijo apoyar la propuesta de Colombia y Brasil de realizar nuevas elecciones en Venezuela, rápido en la Casa Blanca salieron a desmentir… lo mismo que el COnsejo de Seguridad Nacional. Entonces, pues no… tampoco los gringos ven bien repetir cuando, supuestamente, la oposición ganó de manera clara.

