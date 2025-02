Lo que necesitas saber: La Constitución señala que las aguas mexicanas se extienden 12 millas náuticas (22 mil 224 metros) desde la costa de nuestro país

¿Un avión militar en territorio mexicano? Con eso de que en Estados Unidos quieren declarar a los cárteles mexicanos como grupos terroristas, la posibilidad de una intervención militar de los gringos en nuestro país es real, pero todo indica que no va por ahí el asunto.

Foto ilustrativa: Getty

Avión militar supuestamente sobrevoló territorio mexicano

Y es que la tarde y noche de este 3 de febrero, trascendió que un avión militar de Estados Unidos estaba volando sobre territorio mexicano, específicamente sobre el Golfo de California.

Según registros del portal Flightradar24 (recopilados por medios como Infobae), se trató de una aeronave Boeing RC-135V Rivet Joint, la cual fue detectada a las 13:41 horas por el Centro de Control de Área Mazatlán.

Ese tipo de avión es utilizado para recoger información del área donde sobrevuela, y puede enviarla en tiempo real para ser analizada casi inmediatamente. Eso fue un poco alarmante… ¿Estados Unidos anda recopilando información de territorio mexicano? ¿Se nos viene una invasión pronto o qué?

Registro del avión militar de Estados Unidos que voló sobre el Golfo de California

Defensa niega que el avión militar gringo haya sobrevolado México

Pues todo indica que no. De acuerdo con la Sedena (ah no, perdón, de acuerdo con la Defensa), el avión militar estadounidense sí andaba sobrevolando este 3 de febrero, pero en ningún momento estuvo sobre suelo o mares mexicanos.

Defensa confirmó todos los registros antes mencionados, que el avión fue detectado por el Centro de Control de Área Mazatlán a las 13:41 horas, pero que en realidad no estaba sobre territorio mexicano.

“Detectó un vuelo a 83 km al suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, fuera del espacio aéreo mexicano sobre aguas internacionales“.

Defensa niega sobrevuelo de avión militar de EEUU sobre territorio mexicano

Y se armó el debate por el avión militar de Estados Unidos

Ahora bien, el comunicado de Defensa generó un debate más que dar tranquilidad. Sucede que el avión militar de Estados Unidos rodeó la península de Baja California, acercándose mucho a Sinaloa y Sonora.

No queda claro entonces qué es territorio mexicano y que no. Hubo quien mostró lo que dice textualmente la Constitución Mexicana sobre el territorio mexicano, aclarando que son 12 millas náuticas (22 mil 224 metros) desde la costa. El avión pasa justo a la mitad entre Sinaloa y Baja California, por lo que no habría violado esos límites.

¿Está este vuelo del Boeing RC-135V Rivet Joint en espacio aéreo mexicano o internacional? 🛩️🇲🇽🌍



La foto viral muestra un Boeing RC-135V Rivet Joint de la USAF 🇺🇸, registro 64-14845, sobrevolando el Golfo de California. Según la “Ley Federal del Mar”de México (Art. 23-27), el… pic.twitter.com/8CL7x7avim — Daniel López 🇲🇽 (@afdaniellopez) February 4, 2025

Pero también hay banda que retomó un mapa mostrado hace tiempo por los Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo (SENEAM) de la Secretaría de Comunicaciones, donde muestra que ese tramo también forma parte del espacio aéreo mexicano.

Ya se habla de que el sobrevuelo de esta aeronave quizá forma parte del acuerdo que hicieron Sheinbaum y Trump para posponer los aranceles, pero obviamente eso son meras teorías.

De hecho la propia Presidenta de México dijo que ni deberíamos sorprendernos, pues es algo de lo más normal: “Informaron ayer, es un avión que vuela sobre espacio aéreo internacional, no es algo extraño que pase espacio aéreo internacional, no tiene nada, nada que ver con los acuerdos con Estados Unidos”, respondió en su conferencia matutina cuando le preguntaron al respecto.

Publicado en Sopitas MX.

Relacionado