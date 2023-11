Lo que necesitas saber: Este año se abrieron paradigmas innovadores para la anticoncepción masculina, con potencial para alcanzar la responsabilidad compartida en la planificación familiar.

La mayoría de los ensayos actuales de anticonceptivos para hombres implican detener la producción de espermatozoides. Algunos demuestran que se necesitan meses de tratamiento para lograrlo. ¿Y para revertirlo? Tendría que pasar otro ratote.

Espermatozoides/Foto: Gaceta UNAM

La Dra. Melanie Balbach y todo un equipo del Weill Cornell Medicine en Nueva York se llevan el mérito por un verdadero hito: el avance para crear un anticonceptivo masculino temporal y reversible.

Un descubrimiento por accidente

Mientras la Dra. Melanie Balbach trabajaba con inhibidores de la proteína adenilil ciclasa soluble —sAC— para un tratamiento ocular, descubrió que los ratones que usaba en el ensayo producían espermatozoides incapaces de fecundar.

Dra. Melanie Balbach/Foto: LevBuck Laboratory

Durante un periodo de dos a dos horas y media, los espermatozoides quedaban paralizados y no lograban cumplir su función. La Dra. Balbach encontró que, luego de tres horas, algunos recuperaban la movilidad. Tras 24 horas, el ratón volvió a ser totalmente fértil.

Otra observación que hizo fue que el ratón no tuvo alteraciones de comportamiento al aparearse. Fue así como halló que el inhibidor TDI-11861 para la proteína sAC causa infertilidad temporal sin afectar la salud.

¿Cómo funcionaría el anticonceptivo para hombres?

El descubrimiento de la Dra. Melanie Balbach da un marco para que las farmacéuticas desarrollen un anticonceptivo para hombres que pueda usarse sólo cuando sea necesario. El inhibidor de sAC sería el compuesto principal no hormonal.

¿Cómo funcionaría? Una dosis del inhibidor de sAC puede formularse en una píldora anticonceptiva, que los hombres tomarían 30 minutos antes de la relación sexual. Así, quedarían infértiles temporalmente cuando los espermatozoides sean inmovilizados y atrapados en la vagina.

De acuerdo con los datos del estudio, el pH vaginal se vuelve ácido luego de un encuentro sexual. Lo que ayudaría a que, aún después del sexo, disminuya la capacidad de los espermatozoides.

Condón externo/Foto: Especial

Este sería un anticonceptivo para hombres seguro, no hormonal y temporal que no afectaría la salud ni el desempeño sexual. Una protección perfecta contra embarazos no deseados.

Además, evitaría los efectos secundarios que tendría un anticonceptivo de dosis continuas. Todo esto hace que la propuesta de la Dra. Melanie Balbach sea diferente a lo que se estudia hoy para los anticonceptivos masculinos.

Los pasos siguientes

Con este gran avance para desarrollar un anticonceptivo para hombres, los co-autores del estudio dicen que el equipo está trabajando en mejores inhibidores de sAC para humanos.

Foto: Especial

Luego de experimentar, esperan pasar a ensayos clínicos en humanos y probar que funcionan. El Dr. Levin —co-autor del estudio— dice que, si tienen éxito, ansía entrar a una farmacia pronto y escuchar que un hombre pida “la píldora masculina“.

¿En qué más se está trabajando?

Las investigaciones de la Dra. Balbach y su equipo resaltan que, algunos ensayos clínicos para anticonceptivos masculinos hormonales, logran una tasa de éxito de hasta 94%. Sin embargo, se abandonan cuando aparecen los efectos secundarios.

Píldoras anticonceptivas/Foto: BBC

Esto no detuvo a los creadores de la píldora anticonceptiva para mujeres. Que tardó aproximadamente una década en salir a la venta luego de formulaciones y ensayos.

La Dra. Melanie Balbach y los co-autores del estudio dicen que otro avance prometedor es un gel tópico hormonal, que sigue en ensayos clínicos a nivel mundial para desarrollar un anticonceptivo para hombres.

AQUÍ puedes leer el artículo científico original.

