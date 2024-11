Lo que necesitas saber: Kamala Harris y Donald Trump están empatados en Pensilvania.

Estados Unidos está por conocer a su nuevo presidente o presidenta. Durante el 5 de noviembre los ciudadanos de aquel país emitirán su voto, ya sea por Donald Trump o Kamala Harris. Y de acuerdo a las encuestas, ambos candidatos están muy parejos.

Recordemos que Kamala tomó el lugar de Joe Biden, quien renunció a su campaña de reelección. Aunque también vale la pena mencionar que las encuestas no siempre coinciden con el resultado final.

Foto: Justin Sullivan/Getty Images // Kamala Harris candidata a la presidencia de Estados Unidos.

Kamala Harris y Donald Trump empatados

De acuerdo con las encuestas hechas por The New York Times y FiveThirtyEight, Kamala Harris lleva la delantera en Michigan, Wisconsin, Minnesota, Virginia, Nuevo Mexico y New Hampshire

Por su parte, el ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es el número uno en las preferencias de Carolina del Norte, Nevada, Georgia, Arizona, Iowa, Maine y Florida. Aunque en lugares como Pensilvania, ambos se encuentran empatados.

Hasta hace pocos días, Kamala tenía una preferencia ligera, pero marcada en Pensilvania, sin embargo, la simpatía por Trump y su campaña fue suficiente para emparejar el resultado de las encuestas.

Donald Trump candidato a la presidencia de Estados Unidos / Foto: Getty Images

¿Qué necesita Harris o Trump para ganar las elecciones?

En Estados Unidos el ganador de las elecciones presidenciales es el o la candidata en llegar a los 270 votos electorales. Hasta ahora, Kamala Harris tiene 226, mientras que, Donald Trump 219.

Sin embargo, ninguno llega lo suficientemente fuerte para cantar victoria antes de tiempo. Hay amplias posibilidades para cada uno de los dos candidatos, aunque Trump cuenta con mayor simpatía en los estados que podrían decidir la elección. Una leve ventaja que puede marcar el destino de Estados Unidos en los próximos años.

Encuestas presidenciales de Estados Unidos / FiveThirtyEight y The New York Times.

Publicado en Sopitas MX.

