¡Llego esa época del año! En Estados Unidos la Navidad queda oficialmente inaugurada con el encendido de luces del icónico árbol de Navidad en el Rockefeller Center de Nueva York.

Cada año un árbol gigante ilumina el corazón de Manhattan; ¡una de las mayores atracciones turísticas de la temporada! ¿Ya lo conoces? Te contamos todo sobre el encendido de luces del árbol de Navidad en Rockefeller Center.

¿Por qué es tan especial el árbol de Navidad del Rockefeller Center?

Esta tradición mágica inició sin querer en 1931, cuando los trabajadores de la construcción del Rockefeller Center juntaron un poco de sus salarios para comprar un árbol de Navidad. En ese entonces sólo medía seis metros de alto.

Foto: Rockefeller Center

Era de esperarse que llamara la atención al estar en un punto tan concurrido de la ciudad. Así que, en 1933, el Rockefeller Center adoptó la tradición de decorar un árbol de Navidad y hasta armar una ceremonia de iluminación.

Poco a poco, se fue turnando el origen del pino o abeto y el traslado hasta la Gran Manzana también se convirtió en un evento importante. Además, acompañaron la ceremonia de iluminación del árbol de Navidad en Rockefeller Center con concursos de patinaje en hielo y árboles cada vez más grandes.

Foto: Rockefeller Center

¡Así se convirtió en todo un icono del inicio de las fiestas navideñas en Nueva York y un evento de renombre internacional!

¿Cómo es el árbol de Navidad de este año?

Este 2024 el árbol de Navidad vino de Massachusetts, ¡el primero que viene de ese estado desde 1959! Se trata de un bello abeto, de aproximadamente 70 años de edad, 11 toneladas de peso y más de 20 metros de altura.

Seguramente estás pensando, ¿cuántas lucecitas se necesitan para encenderlo? De acuerdo con la página oficial del Rockefeller Center se usarán más de 50 mil luces LED multicolores y la clásica estrella de cristales Swarovski que lo coronan.

¡No te pierdas la iluminación del árbol de Navidad!

Cada año se transmite en vivo la ceremonia de iluminación del árbol de Navidad del Rockefeller Center por NBC EST. ¡Aparta la fecha! Este año se realizará el miércoles 4 de diciembre.

Así luce el arbolito de este año/Foto: Instagram @rockefellercenter

Aún no se sabe qué artistas se presentarán para cantar las rolas clásicas de Navidad, como All I Want for Christmas Is You o Last Christmas de Wham! Pero una cosa es segura, ¡será todo un espectáculo! Si tienes la oportunidad, ¡lánzate a verlo!

Recomendamos: Disney Festival of Holidays: ¡Navidad llegó a Disney California Adventure Park!

Relacionado