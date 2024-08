Lo que necesitas saber: Según AMLO, el bloque que se opone a la reforma del Poder Judicial se ha beneficiado de éste y, por eso, no quiere su cambio... y por ahí le llegó el pitazo de que el empresariado anda muy activo.

¿Para qué o qué?, preguntarán varios respecto a la solicitud que lanzó ayer, 20 de agosto, AMLO en su mañanera… ¿pero qué necesidad de que los cinco más millonarios de México opinen sobre la reforma judicial a la que muchos se oponen? Bueeeeeeno, sin ser directo, señaló que por ahí “algunos” andan presionando a los consejeros del INE y a magistrados para batear la reforma que él propone. “No hablo al tanteo”, advirtió el presidente.

“Sería muy extraño que el que más dinero tiene esté a favor de que se viole la Constitución”: AMLO

En medio del paro nacional en el Poder Judicial de la Federación y a la espera de que el INE confirme (o no) la llamada “sobrerrepresentación” en la Cámara de Diputados (ambos elementos decisivos para que se eche a andar el plan C de la reforma judicial), el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a los empresarios que se informen sobre su propuesta de modificación constitucional… y, luego entonces, opinen públicamente al respecto. En especial, aquellos empresarios que más mueven los hilos en el país..

“Son escuchados y respetados y queremos que ayuden a que vivamos en un país con un auténtico Estado de derecho y que hagamos el compromiso de desterrar la corrupción y la impunidad… que ellos den su opinión”, señaló AMLO dirigiéndose a los cinco más billetudos de México, según Forbes: Carlos Slim, Ricardo Salinas Pliego, Germán Larrea, la familia Bailléres y María Asunción Aramburuzabala.

Para ser más claro del porqué quiere que los más millonarios de México emitan su opinión sobre la reforma judicial, AMLO aseguró que, en esta ocasión, no sólo políticos de oposición están en contra… sino también se han dejado ver en el chacaleo organizaciones económicas, financieras… y, según López Obrador, claro que éstas no se posicionan solas. “No quiero generalizar… peeeeero sería muy extraño que el que tienen más dinero en México esté a favor de que se viole la Constitución, pero quiero su opinión”.

Notablemente enchilado, el presidente López Obrador reprochó que, durante todo el periodo neoliberal (o sea, según él, durante los otros gobiernos) se aprobaron reformas constitucionales que “legalizaron el saqueo” de los bienes del país… y nadie dijo nada. Según AMLO, fueron décadas de nomás ver cómo pasaban reformas en favor de grupos privilegiados. Ahhhh, pero que se hace algo diferente (dice él, “en favor del pueblo”), ahí sí hay bronca… y que estén en contra está “bien”, pero que no se anden escondiendo detrás de organizaciones.

Salinas Pliego, el único que respondió

“Que se sinceren, lo peor es la hipocresía. (…) Yo se los estoy pidiendo de manera respetuosa y no me doy por atendido. Quiero una respuesta, además, con todo el derecho a decir: ‘no quiero opinar’ o ‘no tengo por qué dar a conocer lo que pienso’ y se respeta, pero ya no andemos por las ramas. Directo porque está muy claro (…) Que ya no se esté presionando a los del Consejo del INE ni a los magistrados del tribunal. No estoy hablando al tanteo”, remató el presidente.

Y bueno, como era de esperarse, el único de los aludidos que respondió fue el más argüendero de los millonarios de México… Ricardo Salinas Pliego. El dueño de Grupo Salinas (con quien AMLO trae un cerrón por un adeudo con el SAT de varios miles de millones de pesos) no se posicionó sobre la reforma judicial, como pidió el presidente, sino dijo esto en redes: “Estimado Presidente López Obrador: de verdad, respetados y escuchados los empresarios? Por favor! Seamos serios”.

Según el brevísimo mensaje de Salinas Pliego, los pobres empresarios no han sido tratados bien durante este agonizante sexenio… sin embargo, según un estudio publicado recientemente por Bloomberg, se indica que, en los últimos años los más billetudos no sólo conservaron intactas sus fortunas, sino que la incrementaron. De acuerdo con el medio especializado en finanzas, el llamado “Tío Richi” inició el sexenio con 9.22 mil millones de dólares y ahora tiene por ahí de 13 mil… un aumento de casi 4 mil millones. Tan mal no le fue, seamos serios.

