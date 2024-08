Lo que necesitas saber: Muchos andan nerviosos, pero AMLO no tanto... lo único que no le gustó de la jornada financiera de ayer fue que le llamaran "Lunes Negro"... "¿Por qué no lunes blanco o de otro color?", reprochó.

Que “qué le hacen al acero”, dice AMLO sobre el impacto del Lunes Negro en la economía del país… bueno, no tanto. Sí está duro, acepta, pero la amenaza de una recesión en Estados Unidos ha pegado más en otros países… México todavía aguanta un poco más.

AMLO asegura que México tiene margen de protección ante una posible recesión en EU

Ayer, 5 de agosto, mientras muchos estaban sudando frío por ver cómo las bolsas de valores de todo el mundo caían estrepitosamente, el presidente López Obrador como que ni se inmutó. No tanto: sí, como que le saca de onda que su “fortachón” esté perdiendo su valor frente al dólar, peeeeeeero lo que se ganó en meses anteriores (fortaleza del peso) ahora debe verse como un colchoncito de la economía nacional.

“Tenemos un margen de protección”, aseguró AMLO al ser cuestionado sobre los efectos de la posible recesión en Estados Unidos. Según López Obrador, la situación del vecino del norte claro que afecta a la economía nacional, pero los que mueven los dineros deben tener confianza, ya que las finanzas están muy fuertes.

“Desde luego, somos vecinos de Estados Unidos, hay integración económica y afecta a todo el mundo (…) afecta en todos lados, pero nosotros podemos resistir un poco más”, aseguró durante su conferencia mañanera, al ser cuestionado sobre el Lunes Negro.

Los dos elementos que protegen a la economía nacional, según AMLO

La confianza de AMLO en que la amenaza de recesión en Estados Unidos (y que ésta sea confirmada) no impacte tanto a México se basa en el hecho de que las reservas del Banco de México están en su mayor nivel: nunca en la historia habían estado tan altas, dice el presidente… y, bueno, el otro gran factor para que no haya temor ante lo que diiiiiicen que se viene es la apreciación que el peso ha tenido en los últimos meses.

“Pero si lo ganado ya se está perdiendo”, dirán muchos y con mucha razón (el peso en cuestión de días ha perdido terreno, hasta llegar casi a los 20 pesos por dólar)… sin embargo, AMLO se refiere más a que, durante el sexenio morenista, hubo ausencia de una devaluación al estilo priista.

“No nos ha pasado lo que sucedió desde Echeverría, López Portillo, Miguel de la Madrid, Salinas, Zedillo, Fox, Calderón, Peña Nieto”, presumió AMLO. “En todos esos gobiernos se devaluó el peso, y en el nuestro no se ha devaluado en el sexenio, es la primera vez en 50 años que nuestro peso no se devalúa”.

AMLO remarcó que la depreciación de la moneda nacional frente al dólar no es una situación exclusiva de México… así que pide que la gente no vea lo negativo del momento (que sí existe), sino que aprecie que nos estaría yendo como en feria si un lunes negro como el de ayer nos hubiera agarrado en otras condiciones (cof, condiciones de gobiernos anteriores, cof).

“Esto es lo que demuestra que ha funcionado nuestra estrategia económica. Porque nos agarra esta crisis financiera debilitados y nos afectaría muchísimo. Miren las reservas: 221 mil millones de dólares, es histórico. Nunca (…) Entonces, esto nos hace fuerte ante cualquier contingencia”, concluyó el presidente, no sin antes echarse el chascarrillo mañanero: “Lo único que no me gusta eso de ‘lunes negro’. ¿Por qué no lunes blanco o de otro color?“

