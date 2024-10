Allan Lichtman y su método para predecir sismos que anticipa triunfo de Kamala Harris

Lo que necesitas saber: El método de las 13 claves consiste en analizar si se cumplen distintas condiciones en el gobierno actual y en el proceso electoral para definir si ganarán los demócratas o los republicanos

Kamala Harris ganará las elecciones de este 2024 y será la primera presidenta de Estados Unidos. Bueno, al menos eso dice Allan Lichtman, un historiador a quien podemos creerle.

Resulta que Allan Lichtman tiene un método para predecir quién ganará las elecciones presidenciales de Estados Unidos… ¡Y solo ha fallado una vez desde 1984!

Biden, ganador de las últimas elecciones en Estados Unidos / Foto: Reuters

Allan Lichtman y su impresionante récord prediciendo al nuevo Presidente de Estados Unidos

Pues sí, ya se ha vuelto toda una tradición que Lichtman le atine al ganador de las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Según un reportaje de la BBC, desde 1984 solo falló cuando predijo que George W. Bush perdería con Al Gore, cosa que no sucedió. ¡40 años y solo una falla!

Le atinó a la reelección de Ronald Reagan en 1984, al triunfo de George Bush padre en 1988, a la victoria y reelección de Bill Clinton en 1992 y 1996, a la reelección de Bush hijo en 2004, a los dos triunfos de Barack Obama en 2008 y 2012, al éxito de Donald Trump en 2016 y a su posterior caída contra Biden en 2020.

Por eso ya lo conocen como el “Nostradamus” de las elecciones presidenciales de Estados Unidos, y sí, su pronóstico es que Kamala Harris ganará este 2024 y será la primera presidenta en la historia de ese país.

Allan Lichtman / Foto:@allan_lichtman (Instagram)

El método para anticipar sismos que Allan Lichtman aplica para predecir las elecciones de Estados Unidos

Pero ojo, Allan Lichtman no es un profeta o adivino, como se le atribuye serlo a Nostradamus. Es historiador y aplica un modelo conocido como “13 keys to the White House” (13 claves rumbo a la Casa Blanca), creado originalmente para tratar de predecir sismos en Moscú.

Conoció ese método por trabajar con Vladimir Keilis-Borok, quien estuvo por años en el Instituto de Predicción de Terremotos de Moscú. Lo conoció en el Instituto de Tecnología de California y decidieron aplicar sus diferentes conocimientos (uno en sismos y otro en historia de Estados Unidos) para enfocar el método en la predicción de las elecciones presidenciales.

El método de las 13 claves se puede resumir en que cada clave representa una condición, de acuerdo a patrones vistos en todas las elecciones pasadas. Hay dos escenarios dependiendo de cuántas claves se den: Si se da la mayoría, hay estabilidad política y el partido que tiene el poder lo mantiene; pero si la mayoría no se dan, entonces hay un “terremoto político” y el partido opositor ganará las elecciones.

Allan Lichtman / Foto: Getty

Las 13 claves del método de Allan Lichtman son las siguientes:

1.-El partido gobernante gana asientos en las elecciones intermedias

2.- Nadie intenta ganarle al candidato o candidata del partido gobernante esa candidatura

3.- El Presidente en turno busca la reelección

4.- No hay un tercer candidato o candidata a la Presidencia

5.- La economía no está en recesión

6.- Hay un crecimiento económico similar al de los dos periodos anteriores

7.- El Presidente en turno hizo cambios radicales en la política nacional

8.- No hubo amenazas reales a la estabilidad social de Estados Unidos en el periodo en turno

9.- No hay escándalos que impliquen al Presidente en turno

10.- Estados Unidos no ha sufrido una derrota militar o un fracaso de relaciones internacionales en el periodo que transcurre

11.- Estados Unidos consiguió algún triunfo importante, militar o diplomático, a nivel internacional

12.- El candidato del partido gobernante tiene “carisma”

13.- El candidato opositor no tiene “carisma”

Kamala Harris derrotará a Trump según Allan Lichtman / Foto: Getty

Kamala Harris ganaría las elecciones de Estados Unidos según el método de Allan Lichtman

Al ser el “Nostradamus” de las elecciones, cada cuatro años Allan Lichtman es buscado por medios locales e internacionales para que ilumine a las y los estadounidenses sobre quién los gobernará. Este 2024 fue buscado por la citada BBC y el New York Times, y ambos medios recibieron la misma respuesta: Kamala Harris ganará.

Y es que 9 de las 13 claves se dieron, según la consideración de Allan Lichtman, lo que implica que el partido demócrata se mantendrá en el poder con una victoria de Kamala Harris sobre Donald Trump, quien ya no volvería a intentar regresar a la Casa Blanca.

Ojo, algunas claves son muy subjetivas, especialmente esa de si el opositor tiene o no carisma. Para él, según contó a la BBC, Donald Trump solo tiene carisma para sus seguidores, no para todo mundo, por eso considera que esa clave sí se da y es un punto para Kamala. ¿Tú qué dices?

Donald Trump perderá con Kamala Harris según Allan Lichtman / Foto: Getty Images

El chiste es que Kamala gana 9 puntos contra 4 al momento de analizar si se dan o no las 13 claves: Se cumplen la 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 y 13; no se dan la 1, 3, 10 y 12. Recuerda, solo ha fallado una vez en 10 elecciones presidenciales.

“Kamala Harris será la próxima presidenta de los Estados Unidos; al menos esa es mi predicción (…) Pero el resultado depende de ustedes. Así que salgan a votar”, declaró Allan Lichtman al New York Times.

Kamala Harris ganará elecciones de Estados Unidos según Allan Lichtman / Foto: Getty.

Publicado en Sopitas MX.

