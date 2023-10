Lo que necesitas saber: Un reportaje de CNN recreó el salón de clases ideal anti-tiroteos, basándose en medidas de seguridad que han tomado las escuelas en todo el país.

La violencia armada parece no tener fin en Estados Unidos. Aunque Joe Biden tenga la Oficina de Prevención de Violencia Armada o en Los Ángeles cambien armas por dinero. Nuestra vida sigue en peligro, no importa cuando leas esto.

Los tiroteos en zonas escolares cada vez son más comunes. Aún cuando los estudiantes lleven mochilas transparentes o con oficiales armados en las instalaciones. ¿Cómo se vería el mejor salón de clases anti-tiroteos?

Puertas de vidrio reforzadas y ventanas cubiertas

Imagen: CNN

El trágico tiroteo en la escuela primaria de Uvalde activó las alertas de la Agencia de Educación de Texas —TEA, por sus siglas en inglés—. Ahora es recomendable tener ventanas blindadas, oscuras y que sirvan como salida de emergencia.

¿Cuál es su función? Primero, permitir que los estudiantes salgan de la escena de riesgo. Segundo, impedir que el tirador vea a los estudiantes dentro del salón de clases e intente dispararles.

Tal como pasó con la agresora que entró a una escuela en Nashville; mientras no encontraba víctimas, no disparaba. Lo que sí hizo fue romper a tiros la puerta de vidrio de la entrada. En cuestión de segundos ingresó a la escuela y el resultado fatal ya lo conocemos.

¿Pizarrón o cuarto de seguridad?

Imagen CNN

¡Ambos! En Alabama el salón de clases anti-tiroteos incluye una pizarra/cuarto de seguridad que llega de piso a techo. En un día normal queda pegada a la pared del salón de clases.

Pero, en un día terrorífico, se convierte en una alternativa para salvar vidas. Los paneles se despliegan para formar una habitación a prueba de balas con cerradura interior.

Mochilas antibalas

Imagen: CNN

En el 2012 un tiroteo en Sandy Hook, Connecticut, paralizó todo Estados Unidos. La masacre en esta escuela primaria orilló a los padres de familia a buscar alternativas seguras para sus hijos.

Las ventas de mochilas antibalas aumentaron en ese momento, con la idea de que sirvieran como escudo si se desataba un tiroteo. Más de diez años después, siguen estando hasta arriba de la lista de útiles escolares.

Cierre automático de puertas

Imagen: CNN

En las escuelas de Carolina del Norte las puertas ya no permanecen abiertas. Ahora la puerta de un salón de clases se cierra automáticamente y no se puede abrir si no tienes la tarjeta/llave de acceso.

Además, sumaron cámaras de seguridad a las entradas para identificar personas ajenas a la escuela. ¡Más vale prevenir!

Oscuro y asfixiante: así luce el salón de clases ideal

Salón de clases normal (arriba) en comparación con el salón de clases anti-tiroteos (abajo)/Imágenes: CNN

Mientras el Congreso se sigue haciendo pato para legislar el control de armas, han muerto más de mil 300 infantes y adolescentes por violencia armada en lo que va del año, de acuerdo con CNN.

Encuentra aquí el reportaje original.

