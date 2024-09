Tony McCarroll, exbaterista de Oasis, da su opinión sobre la reunión de la banda

Lo que necesitas saber: Tony McCarroll, exbaterista de Oasis, dio una entrevista y opinó sobre la reunión de la banda en 2025. Algo que no le causa conflicto.

No exageramos al decir que la reunión de Oasis quizá sea una de las noticias más grandes que se han dado en lo que va de 2024, pues desde el pasado 27 de agosto el mundo no ha hecho nada más que hablar sobre todo lo relacionado a la reconciliación de los hermanos Gallagher.

Desde los conciertos anunciados y la venta de boletos (que por cierto estuvo caótica nivel Dios), hasta conspiraciones sobre el gobierno británico o las supuestas fechas que tendría su gira mundial de 2025, Oasis está en boca de todos.

Foto: Oasis

La reunión de Oasis para 2025 es el tema del momento

Y una de las dudas que más han saltado entre los fans de la banda británica es la posible alineación que tendrá Oasis en su regreso a los escenarios tras 15 años de ausencia, ya que muchos se cuestionan si además de Noel y Liam podremos ver los rostros de otros músicos conocidos sobre el escenario.

La cosa se pone cada vez más clara y aunque el diario The Sun dijo que no se espera que ningún otro miembro original de la banda se una, Paul ‘Bonehead’ Arthurs y Alan White ya dieron pistas con las que dan a entender que se unirán a la gira de reunión de Oasis.

Y Tony McCarroll, exbaterista de la banda, ya dio su opinión al respecto

Pero a quien de plano no esperamos ver en los conciertos de Oasis en 2025, es a Tony McCarroll, exbaterista de Oasis (que estuvo en la banda antes de Allan White) que ya salió a decir en una entrevista lo que opina del regreso musical de los Gallagher.

Fue en una charla con el diario MailOnline donde el baterista dijo que, a pesar de las broncas que tuvo con Liam y Noel hace años, no les guarda rencor y está feliz por la noticia: “Estoy muy feliz por los fans más que por cualquier otra cosa y por esas generaciones que no han visto a Oasis”

Tony McCarroll fue uno de los miembros fundadores de Oasis. Foto: Getty Images

McCarroll dijo que está feliz por los Gallagher y por los fans de Oasis

Para quienes no lo sepan, Tony McCarroll fue baterista y uno de los fundadores de Oasis. Estuvo en la banda de 1991 a 1995 y con su batería participó en la grabación de discos como ‘Definitely Maybe’ y el aclamado ‘(What’s The Story?) Morning Glory’.

A pesar de ser de los miembros con los que comenzó la historia de Oasis (cuyo nombre en un principio fue The Rain), McCarroll tuvo una relación bastante tensa con Noel Gallagher, quien constantemente criticaba su talento con la batería.

El baterista dejó Oasis en 1995 luego de varios roces con Noel Gallagher. Foto: Getty Images

A pesar de los problemas que tuvo con Noel Gallagher en el pasado

El 30 de abril de 1995 se anunció la salida de McCarroll de la banda y fue reemplazado por Alan White. Cuatro años más tarde el exbaterista inició un juicio en contra de Oasis donde reclamaba a la banda 18 millones de libras por regalías.

Al final sólo consiguió que le pagaran 550 mil libras en un acuerdo fuera de los tribunales y aunque Tony mencionó en varias ocasiones sus broncas con Noel (hasta escribió un libro al respecto), parece que ya dejó atrás los rencores con el Gallagher mayor.

Foto: Getty Images

Los Gallagher no han buscado a Tony McCarroll para unirse a la gira de Oasis

Tony comentó en su reciente entrevista que ninguno de los Gallagher le ha buscado para hablar algo de la reunión y sinceramente él tampoco espera que lo hagan. Algo que tampoco le molesta, eso a pesar de la suma millonaria que ganarán los Gallagher.

Y es que de acuerdo con las estimaciones, se espera que Liam y Noel Gallagher ganen la jugosa cantidad de 400 millones de libras esterlinas con la gira que planeen en 2025. Algo de lo que no tenemos duda luego de ver cómo cientos de miles de personas buscaron conseguir un boleto.

Los conciertos de Oasis en Reino Unido, programados para 2025, ya se agotaron. Foto: Oasis

Aunque tampoco espera que lo hagan (y no tiene problema con eso)

Eso sí, White no cerró del todo la posibilidad de participar en alguno de los shows que Oasis de en 2025: “¿Consideraría participar? No lo sé. Al fin y al cabo, no soy el único ex miembro que queda, así que seguiré adelante”, aseguró.

Tony McCarroll mencionó al MailOnline que por ahora no sabe si asistirá a alguno de los conciertos de Oasis, pues a pesar de lo ocurrido con Noel, el exbaterista aún tiene una buena relación con Liam Gallagher y le gustaría ver de nuevo a ambos.

Tony McCarroll no ha sido invitado a participar en la reunión de Oasis, pero dice que está bien con eso. Foto: Getty Images

Tony dice que su relación con Liam es buena y le gustaría ver a los hermanos de nuevo

“La última vez que vi a Liam fue justo antes de Navidad y fue todo abrazos y besos con él. No hablamos por teléfono, pero la relación es amistosa, estamos bien”, puntualizó el músico de 53 años sobre su amistad con su excompañero de banda.

“Hace tiempo que no hablo con Noel, pero me encantaría volver a verlos a todos. Sería maravilloso que sucediera algo agradable, pero no espero nada. Si sucede, entonces será un final maravilloso y agradable para todo”, afirmó. ¿Se imaginan que sí terminen por invitarlo?

El músico no le guarda rencor a Noel y tiene una amistad con Liam Gallagher. Foto: Tony McCarroll (Instagram)

