Tsss: Thom Yorke dice que no está al tanto del futuro de Radiohead

Ahora sí se nos rompió el corazón. Aunque apenas en septiembre Colin Greenwood nos ilusionó al contar que los de Radiohead se juntaron para ensayar, Thom Yorke llega para destruir nuestras esperanzas de ver a la banda en vivo en 2025.

Thom Yorke no está al tanto de lo que pase con Radiohead por ahora. Foto: Getty Images

Thom Yorke habló sobre el futuro de Radiohead

El músico británico tuvo una entrevista con ABC News Australia, donde habló de la próxima gira que su otro proyecto, The Smile, tendrá en dicho país de Oceanía. Y obvio ahí le preguntaron qué onda con el futuro de Radiohead en la música.

“No estoy al tanto de eso y realmente no me importa una mierda”, respondió Thom Yorke al portal durante la entrevista donde básicamente dijo que no tiene la obligación de decirle a los fans o la prensa si está o no trabajando algo con Radiohead.

El músico británico también afirmó que no le debe explicaciones a nadie de por qué no ha hecho nada con la banda británica. Foto: Getty Images

Y dijo que no le debe explicaciones a nadie sobre si regresará la banda o no

“Sin ofender a nadie y, eh, gracias por preocuparse. Pero creo que nos hemos ganado el derecho de hacer lo que tiene sentido para nosotros sin tener que dar explicaciones ni responder ante la idea histórica de nadie más sobre lo que deberíamos estar haciendo”, puntualizó.

En la charla, Thom Yorke habló de su nuevo disco ‘Cutouts’ y el proceso creativo detrás de este. El entrevistador le preguntó sobre cómo había sido reunirse con sus compañeros de Radiohead, y de nuevo el músico volvió a ser muy cortante al respecto.

Foto: Getty Images

The Smile parece ser prioridad para el músico británico por el momento

“Sííííí. No creo que tenga nada que añadir a eso”, dijo Thom en la charla que a muchos ya nos dejó en claro que Radiohead no es una prioridad para el músico británico de 56 años. Al menos no por ahora, ya que sigue creando música con The Smile como lo ha hecho desde 2020.

Ni hablar, parece que habrá que esperar más tiempo para el regreso de Radiohead a los escenarios. Considerando que el último show que tuvieron fue en 2017, no se oye que este regreso de Thom Yorke y compañía llegue tan pronto como nos gustaría.

