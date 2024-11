Lo que necesitas saber: Jack White se mostró en contra de la victoria de Donald Trump en las elecciones.

Donald Trump no solo ganó la presidencia de Estados Unidos en las recientes elecciones, también fue retirada una demanda en su contra. En septiembre del 2024, la banda The White Stripes interpuso una demanda contra el empresario por usar su tema ‘Seven Nation Army’ durante su campaña sin autorización.

La canción fue utilizada en un video para los mitines en Michigan y Wisconsin. El material fue publicado por Margo Martin, subdirectora de comunicaciones de la campaña de Trump.

Retiran demanda contra Donald Trump

The White Stripes especificaron en la denuncia que no apoyan las políticas de Donald Trump y mucho menos su reelección. Por lo tanto, cuando se publicó el video con su canción, en redes sociales advirtieron. “Ni se les ocurra pensar en usar mi música, fascistas. Mis abogados me van a presentar una demanda por esto”.

Sin embargo, después de unos meses la demanda fue retirada. En el documento se lee lo siguiente: “Los demandantes John Anthony White y Megan Martha, individual y colectivamente conocidos como The White Stripes, desestiman por la presente y sin perjuicio las demandas contra Donald John Trump y Donald J. Trump for President 2024 Inc.“

The White Stripes en contra de la victoria de Trump

La victoria de Donald Trump en Estados Unidos fue sumamente criticada por Jack White. Ya que entre las tantas ‘promesas’ de campaña resaltan; las deportaciones masivas, la prohibición del aborto a nivel nacional e incluso limitar algunos derechos de la comunidad LGBTQ+.

“Todos sabemos de lo que es capaz: Proyecto 2025, deportaciones, prohibición del aborto a nivel nacional, poner fin a su propio límite de dos mandatos, respaldar a Putin y su guerra, cerrar el Consejo de Educación, contribuir al cambio climático, limitar los derechos LGBTQ, controlar el Departamento de Justicia, mantener bajo el salario mínimo, etc.” publicó Jack en sus redes sociales.

