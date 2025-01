Lo que necesitas saber: The Weeknd anunció que cancela su concierto en Los Ángeles y atrasa lanzamiento de su disco por incendios en California.

Son varios los eventos que se han afectado por los incendios al sur del California y a esa larga lista ahora se une The Weeknd, quien anunció que canceló sus conciertos en Los Ángeles y atrasó el lanzamiento de su próximo álbum debido a la emergencia forestal.

The Weeknd atrasó el lanzamiento de su nuevo disco por los incendios en California. Foto: Getty Images

The Weeknd cancela concierto en Los Ángeles por incendios en California

A través de su cuenta de Instagram, The Weeknd compartió un breve comunicado donde informó que, por respeto y preocupación por la gente del condado de Los Ángeles, su concierto programado para el 25 de enero en el Rose Bowl ha sido cancelado.

“Esta ciudad siempre ha sido una profunda fuente de inspiración para mí, y mis pensamientos están con todos los afectados durante este momento difícil”, escribió Abel Tesfaye, quien también confirmó que el lanzamiento de su próximo disco se aplazará.

Foto: Getty Images

El cantante también aplazó el lanzamiento de su nuevo disco ‘Hurry Up Tomorrow’

“A raíz de esto, también he decidido atrasar el lanzamiento de mi disco para el 31 de enero”, mencionó The Weeknd al afirmar que por el momento está enfocado en apoyar la recuperación de las comunidades afectadas por los incendios en California.

Hay que recordar que The Weeknd planeaba que el 24 de enero se lanzara ‘Hurry Up Tomorrow‘, su sexto disco de estudio y con el cual cerrará lo que llama su “Trilogía de pesadillas” que inició con After Hours (2020) y siguió con Dawn FM (2022).

https://www.instagram.com/p/DEyEdnFycYG/?img_index=1

En el caso del cancelamiento del concierto de The Weeknd en Los Ángeles, esto también se veía venir ya que actualmente el Rose Bowl Stadium, ubicado en Pasadena, California, se convirtió en un centro de donaciones para ayudar a las víctimas de los incendios.

