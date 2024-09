Lo que necesitas saber: The Postal Service cerrará la gira de 20 aniversario del disco 'Give Up' dentro de unos días... y pues se nos va la ilusión de verlos en México.

Pues parece que no se nos hará ver a The Postal Service… o al menos no en el futuro cercano. La banda liderada por Ben Gibbard anunció que vuelven a tomar un descanso indefinido.

El grupo tendrá su último show el próximo 23 de septiembre en Washington DC y con esto, se nos van las esperanzas de verlo en México próximamente. Me lleva…

Jenny Lewis y Ben Gibbard durante un show de The Postal Service en Barcelona. Foto: Getty,

La banda estaba de gira con Death Cab For Cutie

Desde hace un par de años, Ben Gibbard tuvo la hermosa idea de salir de gira con sus dos proyectos más emblemáticos. Y es que sinceramente, ¿a quién no se le antojaría ir a un concierto de The Postal Service y Death Cab For Cutie? Qué gozada, la verdad.

Además, la gira era muy especial porque se celebraba el 20 aniversario de dos discazos absolutos: Transatlanticism (de DCFC) y Give Up, el único álbum que tiene TPS en su haber y que les bastó para ser consideradas una de las bandas de culto más geniales surgidas de los 2000.

Portada de ‘Give Up’ de The Postal Service, que en el 2023 cumplió 20 años. Foto: Sub Pop Records

Cuando se anunció en el 2022 este tour por Estados Unidos, la neta nos ilusionamos ante la posibilidad de que pudieran venir ambas bandas, sobre todo porque Death Cab vinieron a México por última vez en 2018 y nos deben algunas presentaciones que tuvieron que cancelar por la pandemia, y por temas de agenda.

Y bueno, en el caso de The Postal Service, pues nomás no se nos hace verlos… Y parece que así continuará esta situación.

The Postal Service anuncia un descanso indefinido

Como les mencionamos al inicio, The Postal Service anunció ahora un descanso indefinido, esto luego de que el próximo 23 de septiembre toquen su último concierto en el festival HFStival.

“Tener la oportunidad de interpretar estos dos álbumes en vivo ha sido una de las mayores emociones y honores de toda mi vida... En nombre de Death Cab for Cutie y The Postal Service, muchas gracias por venir y cantar con nosotros. Nos veremos nuevamente en algún momento”, dijo Ben Gibbard en un comunicado en redes sociales.

Anuncio de Ben Gibbard sobre el descanso indefinido de The Postal Service. Foto: captura de Instagram.

Bueeeeeno, al menos Ben Gibbard dijo que regresarán en otro momento. Esperemos que no se tarden tanto, aunque como suele ser la costumbre, The Postal Service se reúne cada 10 años para celebrar el Give Up. Ni modo, a esperar con ilusión una vez más.

