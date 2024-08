Lo que necesitas saber: The Killers sorprendió a todos con el primer show de su residencia en Las Vegas, pues tocaron todo 'Hot Fuss' y varias rarezas.

Dicen que la gran mayoría trata de lucirse en su tierra y frente a su gente. Y eso parece que aplica para The Killers, quienes en medio de la gira de su nuevo disco de éxitos, Rebel Diamonds, se dieron el tiempo de armar una residencia ni más ni menos que en su tierra natal (Las Vegas, claro) para festejar su álbum debut, el gran Hot Fuss.

Fue en junio de 2004 cuando la banda integrada por Brandon Flowers, Ronnie Vanucci Jr., Dave Keuning y Mark Stoermer lanzaron su primer material discográfico, el cual incluyó rolas que se convirtieron en clásicos y los catapultaron a la fama, como “Someboy Told Me”, “Mr. Brightside”, “All These Things That I’ve Done” o “Smile Like You Mean It”.

The Killers andan celebrando con todo el vigésimo aniversario de su primer álbum/Foto: Getty Images

The Killers arrancó su residencia en Las Vegas por los 20 años de ‘Hot Fuss’

Como podrán darse cuenta, el Hot Fuss de The Killers cumplió 20 años de vida, ¡¿pueden creerlo?! Es por eso que la agrupación decidió tirar la casa por la ventana para festejar este aniversario tan importante. ¿Y de qué manera? Bueno, pues organizando una serie de presentaciones especiales en el Colosseum del Caesars Palace de Las Vegas.

Después de mucha expectativa, el pasado 14 de agosto se llevó a cabo la primera fecha de esta residencia y vaya que la banda se lució por completo frente a su gente. Más allá de los visuales y demás elementos que suman a los shows en vivo de Brandon Flowers y compañía, el grupo sorprendió con un setlist para verdaderos fans.

The Killers arrancaron con su residencia en Las Vegas/Foto vía Facebook de la banda

El setlist incluyó todo este discazo completo y varias rarezas

De entrada, deben saber que The Killers tocaron completito el Hot Fuss… sí, no es un sueño, se aventaron de principio a fin las 11 canciones que vienen en su primer debut. Fue así como durante el concierto sonaron rarezas como “Change Your Mind”, que volvieron a aventarse después de cinco años; “Believe Me Natalie”, siendo la primera vez que suena en sus shows desde 2018; y “Everything Will Be Alright”, que no habían tocado en vivo desde 2005… ¿pueden creerlo?

Pero no solo eso, para cerrar la segunda parte del concierto, la banda tocó una joyita: “Glamorous Indie Rock & Roll”. Para el final de su presentación, los de Las Vegas se chutaron una serie de hitazos, entre ellos “Human”, “Runaways”, “Read My Mind” y “When We Were Young”. Pero la sorpresa para cerrar la noche fue el estreno en vivo de “Bright Lights”, la más reciente rola de la banda y que al parecer, sonará muchísimo en sus próximas fechas.

La verdad es que para ser el primer show de la residencia de The Killers en Las Vegas, el setlist fue brutal, ¿no lo creen? No sabemos si todo esto del vigésimo aniversario de Hot Fuss será parte de los conciertos que darán en Guadalajara, CDMX, Monterrey y Querétaro (por acá les dejamos toda la información), pero definitivamente nos emocionó muchísimo cómo estuvo todo. ¿Están listos para ver de nuevo a esta bandota en México?

