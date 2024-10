Lo que necesitas saber: Se sabe que New Order fue una de las influencias de The Killers. Aunque resultaron ser más importantes para Brandon Flowers y compañía.

Siempre salen cosas impresionantes de repente, de donde menos lo esperamos. Y definitivamente el origen de The Killers podríamos considerarlo en esa categoría, específicamente su nombre, pues probablemente si no hubiera sido por la influencia de New Order, quizá no los conoceríamos como en la actualidad.

Para nadie es un secreto que Brandon Flowers y compañía son fans from hell del trabajo de este grupazo británico, incluso desde que Bernard Sumner, Stephen Morris y Peter Hook formaban parte de Joy Division. Aunque quizá no sabían que la banda de Manchester tuvo una participación más directa en la creación de los de Las Vegas.

The Killers se inspiraron fuertemente en New Order/Foto: Getty Images

New Order y la importancia del lanzamiento de “Crystal”

En 2001, New Order estrenó “Crystal” como el primer sencillo de su séptimo material discográfico, Get Ready. Esta canción se convirtió en un clásico instantáneo de la agrupación británica y prácticamente infaltable en cada uno de sus canciones. Sin embargo, estamos seguros que no pensarían que este temazo tendría un legado muy importante.

Para acompañar esta rola, que mezcla a la perfección el lado rockero y electrónico del grupo, estrenaron un videoclip dirigido por Johan Renck (quien en 2019 ganó el Emmy por su trabajo en Chernobyl de HBO). En él, aparece una banda ficticia que no es presentada formalmente, pero por el bombo de la batería, todo el mundo pensó que se llamaba The Killers.

Probablemente para muchos, esto hubiera pasado desapercibido. Sin embargo, este nombre captó la atención de un joven llamado Brandon Flowers, quien en 2001 –cuando New Order lanzó “Crystal”– había sido despedido de su primera banda, un trío de synth-pop conocido como Blush Response. Sin embargo, esto no dejó que se terminara su sueño de dedicarse a la música.

Después de ver un concierto de Oasis en el Hard Rock Hotel & Casino de Las Vegas, Brandon se dio cuenta de que su vocación era estar en una banda de rock y comenzó a buscar músicos con ideas e influencias similares. Finalmente, Flowers se encontró con Dave Keuning, a quien conoció a través de un anuncio en el periódico y de inmediato, ambos hicieron click, pues tenían gustos musicales parecidos. Fue así como empezaron a componer sus primeras rolas.

Dave Keunig y Brandon Flowers en uno de sus primeros shows en vivo/Foto: Getty Images

Antes de continuar con el proyecto, Brandon Flowers y Dave se pusieron a pensar cómo se llamaría su nueva banda y luego de ver el video de “Crystal” de New Order, se decidieron por The Killers. Con este nombre, ambos se metieron el estudio para crear su primer demo, que como dato curioso, incluía una versión temprana de lo que se convertiría en un himno: “Mr. Brightside”.

The Killers no fueron los únicos en usar este adjetivo para su banda

Sin embargo, a pesar de que este era un nombre genial, cabe aclarar que The Killers no fueron los primeros en utilizar este adjetivo para nombrar a su proyecto, pues la palabra tiene una historia interesante dentro de la industria musical. Aunque eso sí, fueron los que han tenido más éxito usando este “mote”.

Para que se den una idea de cómo está el asunto, todo comenzó en 1991, cuando el exvocalista de Iron Maiden, Paul Di’Anno formó su propia agrupación llamada Killers. El cantante británico decidió nombrarla así por el segundo álbum de la banda de metal, lanzado en 1981, y el último en el que participación antes de la llegada de Bruce Dickinson.

Después de salir de Iron Maiden, Paul Di’Anno armó su propia banda y le puso Killers/Foto: Getty Images

A principios de 2002, después de que The Killers grabaran su primer demo pero antes del lanzamiento de cualquier álbum de estudio o sencillo oficial, la agrupación estadounidense The Mountain Goats grabó la canción “The Best Ever Death Metal Band in Denton. En ella presentaba a dos jóvenes metaleros que reflexionaban sobre si llamar a su banda The Killers, entre una serie de otros nombres.

New Order reconoció a The Killers (e incluso han compartido el escenario)

A pesar de este historia, Brandon Flowers y Dave Keuning continuaron con el nombre de The Killers. Más adelante llegaron Ronnie Vannucci Jr. y Mark Stoermer, conformaron la primera alineación del grupo y para 2004, lanzan su álbum debut, Hot Fuss, en el cual bajita la mano, le volvieron a rendir tributo a New Order.

Lo decimos porque además de usar el nombre de la agrupación ficticia que aparece en el video de “Crystal”, es evidente que los de Las Vegas tomaron prestados algunos elementos de ese visual para el videoclip de “Somebody Told Me”. A continuación se los dejamos para que chequen el homenaje que se aventaron a la banda británica.

Sin embargo, parece que es mutua la admiración y reconocimiento entre The Killers y New Order. Lo decimos porque en un par de ocasiones, Brandon Flowers se ha subido a tocar “Crystal” con Bernard Sumner y compañía. Aunque eso sí, el vocalista y frontman de la banda británica tampoco se ha quedado atrás.

Para que chequen el asunto, Bernard también ha compartido escenario con la agrupación estadounidense y el ejemplo claro fue cuando los de Las Vegas se aventaron “Shadowplay” en el Estéreo Picnic de 2013 en Colombia con Sumner, cerrando de alguna manera el ciclo de inspiración.

Publicado en Sopitas MX.

