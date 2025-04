El 1 de octubre de 2022 The Killers se presentó en el Madison Square Garden para presentar Pressure Machine, al álbum que en ese entonces llevaban recién sacado del horno.

Para la sorpresa de muchos, Brandon Flowers y compañía hicieron que aquella noche fuera más que perfecta con un invitadazo especial: ¡Bruce Springsteen! Una leyenda de la música amada por Brandon y el resto de The Killers. ¿Cómo fue aquella noche?

The Killers y Bruce Springsteen se lucen en el Madison Square Garden

Luego de interpretar rolones como Somebody Told Me, All These Things That I’ve Done y When You Were Young, además de los éxitos del Pressure Machine, Brandon Flowers detuvo el show por un momento y dijo:

“Todos se ponen un poco nerviosos en el trabajo cuando el jefe se aparece en la oficina, ¿verdad? No sé si se dieron cuenta pero, mis amigos y yo, hemos estado sudando toda la noche porque el jefe está aquí”.

Así presentó al gran Bruce Springsteen a quien, en la vida real, le apodan “The Boss” —el Jefe—. Un icono del rock en la década de los 80 que brilló con temas como Dancing in the Dark, Born in the U.S.A. y I’m On Fire.

Posteriormente, The Killers y Bruce Springsteen se echaron tres rolas juntos: Badlands y Born to Run del repertorio de Bruce, además de A Dustland Fairytale, del de The Killers.

Bruce Springsteen ha inspirado varias canciones de The Killers y es una de las influencias más grandes para Brandon Flowers. ¿Un ejemplo? Una de las rolas más recientes: Bright Lights, le da unas tonadas a Dancing in the Dark.

¡Encore at The Garden ya está disponible!

Si no fuiste parte de esa mágica noche, The Killers estrenó este fin de semana el video Encore at The Garden, con motivo del Record Store Day. Así es, además de la grabación, lanzaron un vinilo de 12” de colección con los tres temas grabados en vivo.

¡OJO! Sólo existen cinco mil copias de esta joyita que, por cierto, no estará disponible en plataformas digitales. Así que, si quieres la tuya, lánzate a tu tienda de discos más cercana. ¿Y si no alcanzas? ¡Únete a nosotros para disfrutar The Killers & Bruce Springsteen: Encore At The Garden! Aquí el link.

