¡Así como lo lees! La segunda mitad del 2025 se engalana con una serie de conciertos en conjunto que muchos no querrán perderse: ¡The Flaming Lips y Modest Mouse!

Dos de las bandas más legendarias del indie rock se unen para cumplir un sueño de verano que creímos imposible. ¡El The Good Times Are Killing Me American Tour 2025! Checa los detalles.

The Flaming Lips + Modest Mouse = ¡Viajesote a la nostalgia!

Entre la década de los años 90 y los 2000 nuestras playlist rockeritas estaban repletas de himnos como Float On de Modest Mouse y Do You Realize?? de The Flaming Lips. ¡Rolas que todavía nos acompañan hasta el día de hoy!

Imagina lo que nos espera: shows psicodélicos, nostálgicos y llenos de canciones que morimos por corear. Por un lado, con la energía de The Flaming Lips y los espectáculos visuales que siempre sorprenden.

Por el otro, Isaac Brock y el resto de Modest Mouse con su onda melancólica y letras que te tocan el alma. ¡Una fusión de poder generacional y muchas emociones!

¿Por dónde pasará el The Good Times are Killing Me American Tour 2025?

La gira de The Flaming Lips y Modest Mouse empezará el primer día de agosto en Atlanta, Geogria, para luego enloquecer a todos los fans de Carolina del Norte, Virginia, Pensilvania y más.

Foto: Instagram @flaminglips/@modestmouse

El The Good Times are Killing Me American Tour 2025 tendrá un total de 20 fechas hasta el momento, que ocuparán gran parte del mes de agosto y, al menos, la mitad del mes de septiembre.

¡Pero eso no es todo! Las bandas que apoyarán para abrir los shows de The Flaming Lips y Modest Mouse son los grandes de Friko y Dehd. ¡Súper combazo irrepetible! ¿A qué fecha te vas a lanzar?

¿Dónde, cuándo y cómo comprar boletos?

Las preventas oficiales para los fans de The Flaming Lips y Modest Mouse, además de la venta de paquetes VIP, serán este miércoles 26 de marzo a las 10:00am CDT.

The Flaming Lips/Foto: Instagram @flaminglips

¿Cómo entrarle a esta preventa? Los Modest Mouse tienen el famoso Ice Cream Party, un club para el que se necesita membresía. Estos exclusivos miembros tienen el pase asegurado a la preventa. ¿Todavía no estás suscrito? Por $10 dólares mensuales lo puedes hacer aquí.

Por otra parte, The Flaming Lips liberaron una contraseña especial para la preventa: REALIZE. En este enlace podrás entrar a la preventa en el día y hora antes mencionados.

Modest Mouse/Foto: Instagram @modestmouse

¿Y la venta general? Será hasta el viernes 28 de marzo a las 10:00 de la mañana hora local. ¡Que no se te pase! Probablemente nunca veamos de nuevo la reunión The Flaming Lips y Modest Mouse en un mismo escenario. ¡Nos vemos ahí!

